Zahraničí

Krize zažehnána. Trump podepsal návrh zákona, který obnovuje financování vlády

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump ve středu večer místního času (v noci na čtvrtek SEČ) podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. Napsaly to zpravodajské weby. Návrh dříve schválila republikánská většina ve Sněmovně reprezentantů.
Foto: Reuters

"Země nikdy nebyla v lepší kondici. Je to velký den," řekl podle webu BBC šéf Bílého domu před podpisem ve 4:24 SEČ. Návrh dvě hodiny před tím schválilo 216 republikánů s šesti demokraty, proti bylo 207 demokratů a dva republikáni.

Podpisem končí období omezených výdajů vládních úřadů, které podle serveru New York Times (NYT) trvalo 42 dní a 23 hodin.

Související

Trump strávil hodiny se sexuální obětí, tvrdí demokraté. "Lež," zní z Bílého domu

USA, Donald Trump, Jižní Korea, návštěva

"Americkému lidu chci jen říct, že by na to neměl zapomínat," řekl Trump s narážkou na demokraty, kteří se v Senátu nepřipojili k republikánům a dlouhou dobu neumožnili návrh zákona přijmout. Občané by podle něj měli na tento takzvaný shutdown, který ovlivnil miliony lidí, myslet při volbách do Kongresu.

Podle NYT se zdá jasné, že Trump je připraven shutdown využít jako politickou munici proti demokratům, ač průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Američanů naopak viní z omezení financování republikány.

Americká vláda měla od 1. října výrazně omezené finance a fungovala v režimu nouzových výdajů. Kvůli shutdownu se mimo jiné rušily tisíce letů, omezovala potravinová pomoc pro chudé Američany a neposílaly výplaty statisícům federálních zaměstnanců.

Hádky mezi demokraty a republikány

Demokraté a republikáni se až do víkendu nedokázali dohodnout na dalším financování chodu země. Demokraté svůj souhlas podmiňovali republikánskými ústupky ohledně prodloužení dotací na dostupnou zdravotní péči, nakonec ale někteří z nich konec shutdownu podpořili i bez zisku takového jednoznačného závazku a Senát zákon schválil 11. listopadu.

Přijatý návrh zajistí financování ministerstev, několika vládních agentur a programů po celý fiskální rok, a všech ostatních do 30. ledna příštího roku, do kdy tak bude obnovena činnost celé vlády.

Zahrnuje i zrušení hromadného propouštění federálních zaměstnanců Trumpovou administrativou od začátku shutdownu. Chrání také federální zaměstnance před dalším propouštěním až do ledna a zaručuje, že po skončení platební neschopnosti vlády dostanou zpětně výplaty.

Součástí návrhu je rovněž financování Programu doplňkové výživové pomoci (SNAP), známého také jako potravinové lístky, do září příštího roku. Peníze budou podle médií příjemcům vyplaceny okamžitě poté, co bude zákon podepsán.

 
Mohlo by vás zajímat

“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá

“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá
4:17

Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog

Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog
37:48

Dvacetiletou pacientku na moskevské klinice svazovali tak dlouho, až přišla o ruce

Dvacetiletou pacientku na moskevské klinice svazovali tak dlouho, až přišla o ruce

Francouzští poslanci schválili odložení kontroverzní důchodové reformy

Francouzští poslanci schválili odložení kontroverzní důchodové reformy
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump USA

Právě se děje

před 12 minutami
Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

V sobotu se uskuteční pohřební obřady a rekviem v katedrále svatého Víta, a to za účasti zahraničních delegací i domácích hostů.
před 1 hodinou
"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci
3:58

"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci

V kuloárech jsme zjišťovali, jak se jim pracuje nebo jaká témata právě řeší.
před 1 hodinou
"Roztrhnete ho napůl a máte červy dva." Obávaný predátor se může skrývat i v Česku

"Roztrhnete ho napůl a máte červy dva." Obávaný predátor se může skrývat i v Česku

Texaské úřady vydaly neobvyklé varování: pokud narazíte na zvláštního hnědočerného červa s hlavou ve tvaru půlměsíce, rozhodně ho nezabíjejte.
před 1 hodinou
“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá
4:17

“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá

Přichází to v nejméně vhodný čas. Eroduje podpora ve státě, který je klíčovým hubem pro západní dodávky Ukrajině.
před 1 hodinou
Priske, verze dvě, ve Spartě nečaruje. Tlak na něj zmenšuje Trpišovského přešlapování

Priske, verze dvě, ve Spartě nečaruje. Tlak na něj zmenšuje Trpišovského přešlapování

Priske byl při prvním pobytu ve Spartě nekompromisní. Teď kolem horké kaše kouč kličkuje.
před 1 hodinou
"Připadala jsem si špinavě." Dva Češi popisují peklo, které přináší žloutenka

"Připadala jsem si špinavě." Dva Češi popisují peklo, které přináší žloutenka

Začalo to jako obyčejná viróza, nakonec šlo o žloutenku typu A. Dva pacienti otevřeně promluvili o svých zkušenostech s nemocí, která se šíří Českem.
před 1 hodinou

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun
Prohlédnout si 20 fotografií
Šéfdesignér Volkswagenu Andreas Mindt přijel do Prahy představit cenově dostupná elektroauta.
Volkswagen ID.Every1 bude stát méně než půl milionu korun, v prodeji se ho však dočkáme až za dva roky.
Další zprávy