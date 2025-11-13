Krize zažehnána. Trump podepsal návrh zákona, který obnovuje financování vlády

"Země nikdy nebyla v lepší kondici. Je to velký den," řekl podle webu BBC šéf Bílého domu před podpisem ve 4:24 SEČ. Návrh dvě hodiny před tím schválilo 216 republikánů s šesti demokraty, proti bylo 207 demokratů a dva republikáni.
Podpisem končí období omezených výdajů vládních úřadů, které podle serveru New York Times (NYT) trvalo 42 dní a 23 hodin.
"Americkému lidu chci jen říct, že by na to neměl zapomínat," řekl Trump s narážkou na demokraty, kteří se v Senátu nepřipojili k republikánům a dlouhou dobu neumožnili návrh zákona přijmout. Občané by podle něj měli na tento takzvaný shutdown, který ovlivnil miliony lidí, myslet při volbách do Kongresu.
Podle NYT se zdá jasné, že Trump je připraven shutdown využít jako politickou munici proti demokratům, ač průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Američanů naopak viní z omezení financování republikány.
Americká vláda měla od 1. října výrazně omezené finance a fungovala v režimu nouzových výdajů. Kvůli shutdownu se mimo jiné rušily tisíce letů, omezovala potravinová pomoc pro chudé Američany a neposílaly výplaty statisícům federálních zaměstnanců.
Hádky mezi demokraty a republikány
Demokraté a republikáni se až do víkendu nedokázali dohodnout na dalším financování chodu země. Demokraté svůj souhlas podmiňovali republikánskými ústupky ohledně prodloužení dotací na dostupnou zdravotní péči, nakonec ale někteří z nich konec shutdownu podpořili i bez zisku takového jednoznačného závazku a Senát zákon schválil 11. listopadu.
Přijatý návrh zajistí financování ministerstev, několika vládních agentur a programů po celý fiskální rok, a všech ostatních do 30. ledna příštího roku, do kdy tak bude obnovena činnost celé vlády.
Zahrnuje i zrušení hromadného propouštění federálních zaměstnanců Trumpovou administrativou od začátku shutdownu. Chrání také federální zaměstnance před dalším propouštěním až do ledna a zaručuje, že po skončení platební neschopnosti vlády dostanou zpětně výplaty.
Součástí návrhu je rovněž financování Programu doplňkové výživové pomoci (SNAP), známého také jako potravinové lístky, do září příštího roku. Peníze budou podle médií příjemcům vyplaceny okamžitě poté, co bude zákon podepsán.