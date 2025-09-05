"Američané si to nenechají líbit." Trump naznačil odvetu za pokutu pro Google

Evropská komise potrestala americkou technologickou společnost Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy Kč) za porušení antimonopolní legislativy. Podle komise Google upřednostňoval své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence a online vydavatelů. Od roku 2014 do současnosti tak podle EK zneužíval svého postavení na trhu. Firma v reakci uvedla, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.
Trump ve svém příspěvku napsal, že pokuta je diskriminační a v praxi "bere peníze, které by jinak byly určeny na americké investice a pracovní místa".
"Je to velmi nespravedlivé a američtí daňoví poplatníci si to nenechají líbit," dodal. Zároveň také zmínil, že by mohl využít paragrafu 301 amerického obchodního zákona k "zneplatnění nespravedlivých pokut".
Příslušné ustanovení umožňuje administrativě vyšetřovat a podnikat kroky, včetně uvalení cel, proti zahraničním vládám, jejichž činy, politiky nebo praktiky nejsou v souladu s obchodními dohodami nebo zatěžují americký obchod.