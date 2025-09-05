Zahraničí

"Američané si to nenechají líbit." Trump naznačil odvetu za pokutu pro Google

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Šéf Bílého domu Donald Trump uvedl na své sociální síti Truth Social, že pokuta, kterou Evropská komise udělila Googlu, je nespravedlivá, a naznačil možnost odvetných opatření podle příslušného amerického obchodního zákona.
Trump o pokutě pro Google: "Je to velmi nespravedlivé a američtí daňoví poplatníci si to nenechají líbit."
Trump o pokutě pro Google: "Je to velmi nespravedlivé a američtí daňoví poplatníci si to nenechají líbit." | Foto: Reuters

Evropská komise potrestala americkou technologickou společnost Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy Kč) za porušení antimonopolní legislativy. Podle komise Google upřednostňoval své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence a online vydavatelů. Od roku 2014 do současnosti tak podle EK zneužíval svého postavení na trhu. Firma v reakci uvedla, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.

Trump ve svém příspěvku napsal, že pokuta je diskriminační a v praxi "bere peníze, které by jinak byly určeny na americké investice a pracovní místa".

"Je to velmi nespravedlivé a američtí daňoví poplatníci si to nenechají líbit," dodal. Zároveň také zmínil, že by mohl využít paragrafu 301 amerického obchodního zákona k "zneplatnění nespravedlivých pokut".

Příslušné ustanovení umožňuje administrativě vyšetřovat a podnikat kroky, včetně uvalení cel, proti zahraničním vládám, jejichž činy, politiky nebo praktiky nejsou v souladu s obchodními dohodami nebo zatěžují americký obchod.

 
Mohlo by vás zajímat

S Ficem to má smysl, v dialogu budeme pokračovat, řekl Zelenskyj

S Ficem to má smysl, v dialogu budeme pokračovat, řekl Zelenskyj

Šéf slovenské rozvědky: v lovecké chatě s oligarchou, radil Kaliňákovi s výslechem

Šéf slovenské rozvědky: v lovecké chatě s oligarchou, radil Kaliňákovi s výslechem

Co viděl Putin v Pekingu, o tom může jeho armáda leda tak snít

Co viděl Putin v Pekingu, o tom může jeho armáda leda tak snít

Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Google Evropská komise Donald Trump USA pokuta

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Siniaková v boji o titul neuspěla. Ve finále US Open jsou mladé sestry Kovačkovy

Siniaková v boji o titul neuspěla. Ve finále US Open jsou mladé sestry Kovačkovy

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prohrály ve finále US Open.
Aktualizováno před 35 minutami
S Ficem to má smysl, v dialogu budeme pokračovat, řekl Zelenskyj

ŽIVĚ
S Ficem to má smysl, v dialogu budeme pokračovat, řekl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 46 minutami
MS je o krok blíž: Češi po drtivém úvodu vyloupili Podgoricu. Trefili se Červ a Černý

MS je o krok blíž: Češi po drtivém úvodu vyloupili Podgoricu. Trefili se Červ a Černý

Čeští fotbaloví reprezentanti zvítězili v utkání kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře 2:0 a udrželi se ve hře o přímý postup na šampionát.
před 1 hodinou
Český hokej v šoku: zemřel slávista a reprezentant Weitz, bylo mu pouhých dvacet let

Český hokej v šoku: zemřel slávista a reprezentant Weitz, bylo mu pouhých dvacet let

Už jednou zákeřnou nemoc přemohl, napodruhé už ale statečný boj prohrál. Dvacetiletý hokejista Slavie Sebastian Weitz podlehl leukemii.
Aktualizováno před 1 hodinou
Černá Hora - Česko 0:2. Bláznivý duel končí důležitým vítězstvím českých fotbalistů

Přenos skončil
Černá Hora - Česko 0:2. Bláznivý duel končí důležitým vítězstvím českých fotbalistů

Sledovali jste online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Černou Horou a Českem.
před 1 hodinou
"Američané si to nenechají líbit." Trump naznačil odvetu za pokutu pro Google

"Američané si to nenechají líbit." Trump naznačil odvetu za pokutu pro Google

Evropská komise potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy Kč) za porušení antimonopolní legislativy.
Aktualizováno před 2 hodinami
Nevídaná situace na penaltě. Mladí Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

Nevídaná situace na penaltě. Mladí Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem.
Další zprávy