Trump nechce vypadat slabě. Pomsta, o níž nahlas mluví, Putina okatě znervózňuje

Ruský prezident Vladimir Putin podle bývalého amerického vyjednavače pro Ukrajinu Kurta Volkera „lhal Donaldu Trumpovi“, když sliboval konec války. I proto je podle něj „docela možné“, že Spojené státy brzy pošlou Ukrajině střely s plochou dráhou letu Tomahawk. O nervozitě Kremlu svědčí ostrá Putinova prohlášení o střelách z posledního týdne.
Po srpnovém setkání s lídry Evropské unie a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě americký prezident prohlásil, že domluví schůzku mezi Putinem a Zelenským. Podle Volkera totiž setkání ruský prezident Trumpovi přislíbil při telefonním hovoru. 

"Trump je frustrovaný. Putin mu slíbil, že bude jednat a setká se se Zelenským. Zavolal Putinovi, když byli evropští lídři v Bílém domě, a ten v tu chvíli souhlasil. Putin mu ale lhal a Trump je teď naštvaný," popsal bývalý velvyslanec pro Euronews.

Kreml od té doby opakovaně odmítá možnost osobního setkání se Zelenským, ať už s účastí amerického prezidenta, nebo bez ní. 

"Trump kvůli Putinovi vypadá slabě, a to Trump nerad. Teď je to pro něj osobní záležitost," vysvětlil Volker, proč americká administrativa nyní zvažuje vyslání střel Tomahawk na Ukrajinu. "V podstatě už jsem se rozhodl," řekl k dodání zbraní Trump v pondělí.

Bývalý velvyslanec věří, že diskuse o střelách dlouhého doletu "znovu zapojí" Putina a "donutí ho uzavřít dohodu, k čemuž se Putin v současné době nechystá".

Kromě toho Volker upozornil na to, že americký prezident rád propojuje obchod s politikou, a proto ho samotný prodej střel dlouhého doletu motivuje. "Trump je transakční. Jde mu jen o peníze, a pokud někdo platí, na ničem jiném nezáleží," uvedl.

"Pokud ruská invaze na Ukrajinu skončí, Trumpovou prioritou bude zrušení sankcí proti Rusku a vydělávání peněz," doplnil.

Ruský prezident si je zjevně vědom, že riziko dodání střel je vysoké. I proto bombarduje veřejný prostor ostrými prohlášeními. V rozhovoru z 5. října zmínil, že by doručení střel Tomahawk na Ukrajinu znamenalo zničení vztahů mezi Washingtonem a Moskvou. 

"Použití raket Tomahawk bez přímé účasti amerického vojenského personálu není možné. To by znamenalo zcela novou fázi eskalace, a to i ve vztazích mezi Ruskem a Spojenými státy," varoval Putin, který nezapomněl zmínit, že by se situace na bojišti nezměnila.

Podle Institutu pro studium války (ISW) se Kreml snaží tímto způsobem Trumpa od dodávek zbraní odradit. "ISW nadále hodnotí, že Putin se snaží usnadnit sblížení mezi USA a Ruskem, mimo jiné tím, že vyvíjí tlak na Trumpovu administrativu, aby se zapojila do jednání o kontrole zbraní, a Rusko na Ukrajině tak získalo své požadavky," uvedl ISW ve své zprávě.

Institut také poukazuje na to, že Putin použil podobné argumenty, když Spojené státy zvažovaly zaslání raket ATACMS, stíhaček F-16 a tanků Abrams na Ukrajinu. "Putin se zřejmě pokouší ovlivnit rozhodování USA různými přístupy - od vyhrožování zhoršením bilaterálních vztahů až po bagatelizování užitečnosti raket," doplnil think-tank.

Trump nechce vypadat slabě. Pomsta, o níž nahlas mluví, Putina okatě znervózňuje
Trump nechce vypadat slabě. Pomsta, o níž nahlas mluví, Putina okatě znervózňuje

"Trump je frustrovaný. Putin mu slíbil, že bude jednat a setká se se Zelenským, ale lhal," popsal bývalý velvyslanec Kurt Volker.
