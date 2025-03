Další skandál v USA. Hesla, čísla na mobil a e-maily Trumpových lidí jsou veřejné

Probíhající bezpečnostní skandál v USA má další pokračování. Nejdřív se poradci prezidenta Donalda Trumpa bavili prostřednictvím aplikace Signal o chystaném vojenském úderu v Jemenu a přizvali k tomu i novináře. Teď reportéři z německého deníku Der Spiegel zjistili, že citlivé kontaktní údaje některých z nejvyšších představitelů americké administrativy jsou veřejně přístupné na internetu.

V běžných internetových vyhledávačích reportéři Der Spiegelu dohledali čísla mobilních telefonů, e-mailové adresy, a dokonce i některá hesla patřící například poradci pro národní bezpečnost Mikeu Waltzovi, ředitelce národních zpravodajských služeb Tulsi Gabbardové nebo ministru obrany Peteovi Hegsethovi. Podobné informace většinou bývají skryté.

Deník se domnívá, že dostupnost takto citlivých údajů představuje pro USA bezpečnostní riziko. Pokud by se například zahraniční tajná služba dostala do telefonů těchto lidí skrze špionážní software, získala by patrně přístup i k důvěrným informacím.

Novináři dále zjistili, že na uniklá čísla a e-maily jsou navázané účty na sociálních sítích nebo v chatovacích aplikacích WhatsApp a Signal. Nicméně nezjišťovali, zda jsou hesla stále platná. Účty ale podle všeho aktivní jsou.

Reportéři na WhatsApp a Signal aktérům poslali několik zpráv s žádostí o komentář, které se ukázaly jako doručené. Soukromý účet Google patřící Gabbardové někdo používal ještě zhruba před dvěma týdny. Odpovědi se nicméně nedočkali.

Ministerstvo obrany USA na žádost o komentář nereagovalo. Mluvčí Národní bezpečnostní rady uvedl, že hesla a účty poradce pro národní bezpečnost Michaela Waltze byly změněny před jeho nástupem do Kongresu v roce 2019. Úřad ředitele národní zpravodajské služby uvedl, že soukromé údaje Tulsi Gabbardové unikly téměř před deseti lety, že příslušné platformy již několik let nepoužívala a že několikrát změnila svá hesla.

Soudce nařídil zprávy uchovat

Citlivé údaje na internetu mohou pro americkou vládu představovat už druhý závažný bezpečnostní problém během krátké doby. Jen před několika dny se ukázalo, že Trumpův poradce Waltz omylem přidal do skupiny v chatovací aplikaci Signal, kde vysocí američtí úředníci sdíleli citlivé informace o úderech na Husíje v Jemenu, i šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga.

Reuters v noci na pátek uvedla, že okresní soudce James Boasberg nařídil federálním agenturám, jejichž vedoucí pracovníci se účastnili chatové konverzace, včetně ministra obrany Petea Hegsetha a poradce pro národní bezpečnost Mikea Waltze, aby uchovaly všechny zprávy odeslané prostřednictvím aplikace Signal od 11. března do 15. března.