"Američané mohou zažít překvapení." Rusové hrozí strategickými zbraněmi v Karibiku

před 8 minutami
Poslanec ruské Státní dumy Alexej Žuravljov prohlásil, že Rusko dodává Venezuele širokou škálu zbraní a nic mu nebrání dodat jí i raketové střely typu Orešnik nebo Kalibr. Jeho prohlášení přichází v době, kdy venezuelský prezident Nicolás Maduro požádal Kreml o pomoc v souvislosti se sílícími spekulacemi o možném pozemním útoku Spojených států ve Venezuele.
Poslanec ruské Státní dumy Alexej Žuravljov.
Poslanec ruské Státní dumy Alexej Žuravljov. | Foto: Stanislav Krasilnikov / TASS / Profimedia

Rusko již podle Žuravljova dodává jihoamerickému spojenci celou škálu zbraní - od ručních palných zbraní po stíhačky Su-30MK2, které tvoří páteř venezuelského letectva a "činí z něj jednu z nejsilnějších vzdušných mocností v regionu".

Mezi další dodávky patří protiletadlové systémy S-300VM, které podle Žuravljova posílily schopnost Caracasu chránit kritické objekty před leteckými útoky.

Žuravljov zdůraznil, že mezinárodní závazky Rusku nebrání dodávat i moderní systémy, včetně řízených střel Kalibr.

"Nevidím žádné překážky pro dodávky nových systémů, jako je Orešnik, spřátelené zemi. Informace o objemech a přesných názvech toho, co se z Ruska dováží, jsou utajované, takže Američany by mohla čekat nějaká překvapení," řekl Žuravljov pro Gazeta.ru.

Rusko chřestí zbraněmi

Právě zmínka o raketě Orešnik vyvolala největší pozornost. Rusové ji prezentují jako strategickou balistickou střelu schopnou zasáhnout cíle až na pět tisíc kilometrů daleko.

Podle oficiálních zpráv má dosahovat rychlosti až desetinásobku rychlosti zvuku a být prakticky nezachytitelná protiraketovými systémy. Experti však řadu těchto údajů zpochybňují.

Server Defense Express připomíná, že takto rozsáhlá operace by pravděpodobně přesahovala současné politické a logistické možnosti Ruska, které je plně zaneprázdněno válkou na Ukrajině. Omezené letecké nasazení by sice bylo možné, širší rozmístění by však nejspíš bylo odhaleno s dostatečným předstihem.

Maduro žádá Moskvu o pomoc

Žuravljovovo prohlášení přišlo v době, kdy sílí spekulace o možné americké pozemní operaci v regionu, zatímco lodě již od srpna v Karibiku zasahují proti venezuelským plavidlům, která Washington označuje za pašerácká.

Prezident Nicolás Maduro, kterého USA obviňují z vedení drogového kartelu, podle deníku Washington Post na vyhrocenou situaci reagoval osobním dopisem směrem k Rusku, Číně a Íránu, jímž žádal o pomoc s vojenskou technikou a modernizací letectva.

Maduro v dopise zdůraznil závažnost agrese Spojených států v Karibiku a označil vojenskou akci USA proti Venezuele za akci proti Číně kvůli jejich společné ideologii. Jak konkrétně na Madurovu žádost jednotlivé země reagovaly, však není známé.

 
