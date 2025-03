Nesmysl, příměří nebude. Putina "prozradila" návštěva v Kursku, míní ruský zpravodaj

Americký prezident Donald Trump bude v úterý mluvit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Na stole je od minulého týdne návrh 30denního příměří. “Uvidíme, jestli dokážeme válku ukončit. Možná ano, možná ne, ale myslím si, že je tu velká šance,” řekl americký prezident novinářům. Podle zdrojů z ruské armády to ale s příměřím příliš nadějně nevypadá.

Putin uvedl, že má ohledně iniciativy Washingtonu pár "zásadních otázek". A vypadá to, že i ruská armáda je vůči návrhu Spojených států na 30denní příměří na Ukrajině skeptická. "Ti, kdo mají bojové zkušenosti, rozumí tomu, že jakákoliv přestávka v bojích je příležitostí ke zlepšení taktických pozic Ukrajiny," řekl jeden z ruských vojáků listu The Moscow Times.

A nejde jen o názor jednotlivce, ale o širší pohled ruských vojáků obecně. "Všichni v armádě považují dočasné příměří za naprostý nesmysl, na frontě taková možnost neexistuje," řekl voják, který z bezpečnostních důvodů hovořil pod podmínkou anonymity, a dodal, že přestávku v bojích Rusové vnímají pouze tak, že poskytne strategickou výhodu Kyjevu.

Putin ve čtvrtek uvedl, že Moskva je ochotna jednat o plánu příměří s Trumpem, ale zdůraznil, že je třeba řešit "nuance". Putin se pak konkrétně ptal na to, jak by bylo možné kontrolovat příměří na frontové linii dlouhé tisíce kilometrů a co by se stalo se zbývajícími ukrajinskými jednotkami v ruské Kurské oblasti.

"Prezidentova slova zdůrazňují hlavní nedostatek amerického návrhu," uvedl jeden z největších ruských vojenských kanálů na Telegramu Archanděl speciálních sil, který má přes milion odběratelů a sám sebe označuje za "kanál výsadkových jednotek".

"Proč by mělo naše vedení souhlasit s očividně nevýhodným scénářem, který nepřinese nic jiného, než že dá nepříteli čas na přeskupení sil a návrat na bojiště v novém složení? Samozřejmě že i tak zvítězíme, ale za jakou cenu? Iniciativa na frontové linii je zcela na naší straně," doplnil.

Putin tento týden při návštěvě Kurské oblasti pochválil postup Ruska proti Ukrajině a potvrdil, že vojska postupují podél frontové linie. Moskva v poslední době dosáhla úspěchů na bojišti a vytlačila ukrajinské síly z města Sudža, které bylo jedním z potenciálních vyjednávacích trumfů Kyjeva při výměně území s Ruskem.

Putin vyslal signál

Prokremelský válečný zpravodaj Alexander Kots uvedl, že Putinovu čtvrteční návštěvu oblasti, při které se objevil ve vojenské uniformě a uvítal ruské úspěchy, považuje za signál, že Rusko neuvažuje o příměří. "Nejedná se o příměří. Je to signál Američanům, Ukrajincům, a, což je důležité, naší armádě. Žádná zrada se konat nebude," popsal Kots.

Ruský prezident Putin navštívil Kurskou oblast | Video: Reuters

Jeden z ruských vojáků řekl serveru The Moscow Times, že "mnoho vojáků sice doufá v konec války, protože nechtějí umírat ani být zraněni", ale zároveň si všiml, že jednání o příměří nezměnila realitu na místě a vše vypadá stejně jako doposud.

"Zatím jsme od vojenského vedení nedostali žádný rozkaz k zastavení vojenských příprav. Na všech frontách - od Luhansku po Záporoží - se posilují opevnění," řekl s tím, že to potvrzují i jeho spolubojovníci na frontě.

Jiný ruský voják, který se zamýšlel nad měnící se geopolitickou situací, uvedl, že věří, že jednání by nakonec mohla zajistit ruskou kontrolu nad čtyřmi ukrajinskými regiony, které Kreml anektoval v roce 2022. Od zabrání Krymu v roce 2014 Rusko obsadilo už asi pětinu mezinárodně uznaného území Ukrajiny.

Proválečný telegramový kanál Rybar, který má úzké vazby na ruskou armádu a více než 1,3 milionu odběratelů, napsal, že ruská "odpověď na americký návrh působí jasně: USA a jejich mírové plány jsou lepší než to, co bylo předtím, ale jsou tu jisté nuance".

"Tou hlavní je prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že nezruší mobilizaci a že ukrajinské ozbrojené síly budou nadále dostávat zbraně. Kyjevský režim tedy nevytvoří podmínky pro okamžité příměří, natož aby splnil další ruské požadavky," uvedl.

I proruský telegramový kanál Povernutje na Vojne (v překladu Posedlý válkou) napsal, že k příměří podle něj nedojde, spíše naopak. "V příštích dnech lze očekávat obvinění z americké strany o neochotě Ruska uzavřít mír, což pravděpodobně povede k eskalaci války," dodal.