Trump chce připravit náhradní plán, pokud by soud označil jeho cla za nelegální

Nejvyšší soud ve středu vyslechl argumenty stran ohledně zákonnosti cel, které Trump uvalil podle federálního zákona určeného pro nouzové situace. Kdy padne rozhodnutí, není jasné, může to ale trvat i měsíce.
"Podle mě by to bylo zničující pro naši zemi, ale myslím, že budeme muset vypracovat plán pro druhou hru. Uvidíme, co se stane," řekl Trump o alternativním plánu pro případ nepříznivého verdiktu.
Bílý dům již dříve uvedl, že pokud soud prohraje, zavede cla jinými prostředky, například zákonem, který prezidentovi umožní zavést dovozní poplatky až do výše 15 procent na 150 dní.
Trump zákon pro nouzové situace poprvé použil v únoru ke zdanění zboží z Číny, Mexika a Kanady s tím, že obchod s drogami z těchto zemí představuje pro Spojené státy stav nouze. Znovu jej použil v dubnu, kdy nařídil cla v rozmezí od deseti do 50 procent na zboží z téměř každé země světa.