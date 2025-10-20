Zahraničí

"Trump by zasloužil čestné občanství." AfD opírá svůj plán o tah s Gazou

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Strana Alternativa pro Německo (AfD) chce americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi udělit čestné občanství západoněmeckého zemského okresu Bad Dürkheim. Agentuře DPA to řekl předseda místní frakce strany, kterou v květnu německá civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou.
Foto: Reuters

Trumpovi předci pocházejí z vinařského městečka Kallstadt, které leží v okrese Bad Dürkheim.

"Impulzem pro podání žádosti (o udělení čestného občanství) do okresního sněmu bylo to, že Donald Trump uklidnil konflikt v Gaze a postaral se o to, že izraelští rukojmí a osm německých rukojmích se dostalo na svobodu," uvedl předseda místní frakce AfD Thomas Stephan. Dodal, že roli v rozhodnutí hrál také původ amerického prezidenta.

Prarodiče současného šéfa Bílého domu Friedrich a Elisabeth Trumpovi odešli do Spojených států z Kallstadtu na konci 19. století. Německý kancléř Friedrich Merz v prvním telefonátu s Trumpem poté, co byl zvolen do čela německé vlády, prezidenta pozval na návštěvu rodného města jeho předků.

Naposledy byl Trump v Německu krátce ještě za svého prvního mandátu v roce 2018, kdy se cestou z Iráku zastavil na americké letecké základně Ramstein v západním Německu. Kallstadt leží jen zhruba 50 kilometrů od základny. Předtím byl Trump v Německu v roce 2017 na summitu skupiny G20 v Hamburku.

O žádosti strany AfD by se v okresním sněmu Bad Dürkheimu mělo hlasovat příští týden ve středu.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump Alternative für Deutschland Německo

