Lanovce se při tragické nehodě v Lisabonu uvolnilo lano, ráno ještě bylo v pořádku

Zahraničí

„Je to tragický den pro naše město. Lisabon truchlí, je to tragická, tragická událost,“ řekl včera večer starosta Lisabonu Carlos Moedas (Glória na snímku z roku 1926).
V portugalských médiích se pozornost soustředí na lano, které umožňuje fungování systému protizávaží. To umožňuje lanovce pohybovat se nahoru a dolů po velmi strmém kopci.
Od roku 1885 lanovka vozí místní obyvatele i návštěvníky nahoru a dolů po strmé dlážděné ulici, která spojuje náměstí Restauradores, živé prostranství připomínající nezávislost Portugalska na Španělsku, se čtvrtí Bairro Alto.
Foto: ČTK
ČTK ČTK
před 58 minutami
Středeční havárii lanovky v Lisabonu, při níž zahynulo 16 lidí, podle prvních zjištění předcházelo odpojení lana mezi dvěma vozy, oznámil večer portugalský úřad pro vyšetřování leteckých a železničních nehod. Napsala o tom agentura AFP. Proč žlutý vůz, od kterého se uvolnilo lano, nezastavily brzdy, není zatím známo, poznamenala agentura DPA.

"Při plánované vizuální kontrole provedené ráno v den nehody nebyla na laně zjištěna žádná závada," doplnil portugalský úřad pro vyšetřování leteckých a železničních nehod.

Jedna z nejznámějších turistických atrakcí Lisabonu se ve středu večer během několika vteřin proměnila ve smrtící past. Vůz lanovky Elevador da Glória ve středu v 18:15 místního času (19:15 SELČ) vykolejil, zřítil se po strmé ulici, načež se převrátil a narazil do budovy.

Společnost Carris, která je zodpovědná za provoz lanovky, ujistila, že byla provedena veškerá předepsaná údržba. Připomněla, že generální kontrola je prováděna každé čtyři roky a naposledy se uskutečnila v roce 2022, zatímco pravidelná rozsáhlejší údržba bývá jednou za dva roky a naposledy byla provedena letos. Podle společnosti jsou také pravidelně dodržovány měsíční, týdenní i denní kontroly.

Linka lanovky Glória, která zahájila provoz v roce 1885, spojuje centrum Lisabonu v blízkosti náměstí Restauradores se čtvrtí Bairro Alto, která je známá rušným nočním životem.

