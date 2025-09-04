Zahraničí

Šílená nehoda ikonické lanovky: objevily se první informace o příčině tragédie

Lisabon truchlí: smrtelná nehoda ikonické lanovky Glória zasáhla celé Portugalsko
Tento systém se používá od roku 1914. Zpočátku byl provozován na vodním principu, poté na bázi páry a nyní je elektrický.
Od roku 1885 lanovka vozí místní obyvatele i návštěvníky nahoru a dolů po strmé dlážděné ulici, která spojuje náměstí Restauradores, živé prostranství připomínající nezávislost Portugalska na Španělsku, se čtvrtí Bairro Alto.
Lanovka Glória pojme více než 40 cestujících a skládá se ze dvou tramvají spojených ocelovým lanem. Každá z nich slouží jako protiváha té druhé.
Nejméně 17 lidí zemřelo poté, co světoznámá lisabonská lanovka Glória vykolejila a narazila do budovy. Zobrazit 12 fotografií
Foto: ČTK
Martin Sluka Jan Bezucha Martin Sluka, Jan Bezucha
před 2 hodinami
Tragická nehoda zasáhla ve středu večer lanovku Glória v portugalském Lisabonu. Po srážce historického vozu s budovou poblíž bulváru Avenida da Liberdade počet obětí stále stoupá, ve čtvrtek dosáhl 17, v nemocnicích je dalších více než 20 lidí. Příčiny neštěstí místní úřady zatím nespecifikovaly. Podle portugalského deníku Observador se podél železniční trati pravděpodobně uvolnilo tažné lano.

K nehodě došlo ve středu krátce po šesté hodině večerní poblíž lisabonského bulváru Avenida da Liberdade. Podle místních úřadů je zatím předčasné určovat přesnou příčinu. Portugalský deník Observador nicméně uvedl, že se podél železniční trati pravděpodobně uvolnilo tažné lano, což vedlo ke ztrátě kontroly nad lanovkou a jejímu nárazu do budovy.

Následky nehody lanovky v Lisabonu | Video: Associated Press

Společnost Carris, která lanovky v Lisabonu provozuje, ujistila, že všechny předepsané kontroly a údržba byly provedeny. Připomněla, že generální prohlídka se koná každé čtyři roky a naposledy se uskutečnila v roce 2022, zatímco rozsáhlejší servis probíhá každé dva roky, přičemž poslední se uskutečnil letos. Podle společnosti jsou také pravidelně dodržovány i měsíční, týdenní a denní kontrolní programy.

Podle portugalské národní tiskové agentury si nehoda zatím vyžádala nejméně 17 obětí. Dva z cestujících zemřeli během noci v nemocnici. Zraněných po neštěstí zůstává 21, z toho sedm ve vážném stavu.

Foto: Reuters

Mezi oběťmi jsou podle úřadů i cizinci, včetně jednoho Němce. České ministerstvo zahraničí oznámilo, že nemá zprávy o tom, že by mezi zraněnými byli občané České republiky.

Ikonická žlutá pozemní lanovka Glória, která na první pohled připomíná tramvaj, patří k nejoblíbenějším turistickým atrakcím portugalské metropole. Do provozu byla uvedena už v roce 1885 a je speciálně navržena pro velmi strmé svahy, kam by se běžné tramvaje či autobusy nedostaly.

Dva vozy lanovky jsou vzájemně propojeny tažným lanem - když jeden sjíždí z kopce, jeho váha pomáhá vytáhnout druhý směrem nahoru. Na počátku 20. století byly navíc vybaveny elektromotory. 275 metrů dlouhá trať spojuje náměstí Restauradores v centru města se čtvrtí Bairro Alto.

