Šílená nehoda ikonické lanovky: objevily se první informace o příčině tragédie

K nehodě došlo ve středu krátce po šesté hodině večerní poblíž lisabonského bulváru Avenida da Liberdade. Podle místních úřadů je zatím předčasné určovat přesnou příčinu. Portugalský deník Observador nicméně uvedl, že se podél železniční trati pravděpodobně uvolnilo tažné lano, což vedlo ke ztrátě kontroly nad lanovkou a jejímu nárazu do budovy.
Společnost Carris, která lanovky v Lisabonu provozuje, ujistila, že všechny předepsané kontroly a údržba byly provedeny. Připomněla, že generální prohlídka se koná každé čtyři roky a naposledy se uskutečnila v roce 2022, zatímco rozsáhlejší servis probíhá každé dva roky, přičemž poslední se uskutečnil letos. Podle společnosti jsou také pravidelně dodržovány i měsíční, týdenní a denní kontrolní programy.
Podle portugalské národní tiskové agentury si nehoda zatím vyžádala nejméně 17 obětí. Dva z cestujících zemřeli během noci v nemocnici. Zraněných po neštěstí zůstává 21, z toho sedm ve vážném stavu.
Mezi oběťmi jsou podle úřadů i cizinci, včetně jednoho Němce. České ministerstvo zahraničí oznámilo, že nemá zprávy o tom, že by mezi zraněnými byli občané České republiky.
Ikonická žlutá pozemní lanovka Glória, která na první pohled připomíná tramvaj, patří k nejoblíbenějším turistickým atrakcím portugalské metropole. Do provozu byla uvedena už v roce 1885 a je speciálně navržena pro velmi strmé svahy, kam by se běžné tramvaje či autobusy nedostaly.
Dva vozy lanovky jsou vzájemně propojeny tažným lanem - když jeden sjíždí z kopce, jeho váha pomáhá vytáhnout druhý směrem nahoru. Na počátku 20. století byly navíc vybaveny elektromotory. 275 metrů dlouhá trať spojuje náměstí Restauradores v centru města se čtvrtí Bairro Alto.