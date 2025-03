Tohle Rusové od Trumpa nečekali: dosud nejtvrdší sankce zasáhly jejich ropný průmysl

Už někdy Američané podobné sankce vyzkoušeli?

Podobný postup se používal proti Íránu. Protože dolar je na konci vždy "americké území". A na jakýkoliv pohyb dolaru se vztahují americká pravidla. Írán měl po zavedení sankcí problém, jak inkasovat za ropu. Když někdo platil Íránu za ropu v dolarech, tak i když to prováděly neamerické instituce, tak se na ně mohly vztahovat americké sankce. Stačilo zkrátka použít dolar tam, kde Američané nechtěli, aby se použil. A americké sankce si díky dominantnímu postavení USA ve světovém finančním systému nemůže skoro žádná instituce dovolit.

A nedají se provádět platby v rublech?

Ano, ale… dolar je rezervní měna, globálně akceptovaná. Nikdo se nebojí provést platbu v dolarech a přijmout dolar, protože dolar mohu dát komukoliv na světě a ten ho přijme. Platba v rublech tuhle sílu nemá. I když Rusové prodávali ropu Indii, tak to byl v podstatě takový barter. Indové jim za ropu zaplatili v rupiích a Rusové si za ty rupie koupili v Indii indické zboží. Ani euro nedokáže dolaru konkurovat."

Opravdu se nedá bez dolaru obejít?

Těžko. Je to vidět na devizových trzích. Dolar je "vehicle currency" - měna, která je široce používána pro mezinárodní obchod a finanční transakce. Skoro 88 procent transakcí je v dolarech. Protože když chci třeba obchodovat s Japonskem a chci za to japonské jeny, tak bych musel najít Japonce, který chce na oplátku koruny. Jednodušší je převést koruny do dolaru a ten dolar vyměnit za jen. Protože každá protistrana vždy přijme dolar, který může kdykoliv kdekoliv vždy použít. V tom je to dominantní postavení dolaru.