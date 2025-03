"To je to, co mě děsí." Rusko zbrojí ohromným tempem, příměří ho ještě víc nakopne

Rusko po třech letech od zahájení okupace Ukrajiny trpí, jeho válečná mašinérie by ale přesto mohla ohrozit i další země v Evropě. Bývalý americký generál Mark Hertling varuje, že zastavení podpory Ukrajině dá Vladimiru Putinovi čas na přípravu na další válku, která by už nemusela cílit na Kyjev. "Obnoví armádu, bude to považovat za vítězství a znovu se dá do bojů," řekl deníku Business Insider.

Evropa se obává, že se ruská agrese brzy zaměří i na oblasti mimo Ukrajinu. Strach sílí i v souvislosti s nedávným rozhodnutím prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, který na začátku března oznámil, že pozastavuje veškerou americkou vojenskou pomoc Ukrajině. USA byly přitom dosud nejsilnějším spojencem Ruskem napadené země. "Prezident jasně řekl, že se zaměřuje na mír. Potřebujeme, aby se k tomuto cíli zavázali i naši partneři. Pozastavujeme a přezkoumáváme naši pomoc, abychom zajistili, zda přispívá k řešení situace," reagoval na dotaz k rozhodnutí zástupce kanceláře Bílého domu. Snížení tlaku na armádu Moskvy by ji však mohlo motivovat k rozpoutání nových bojů. "Domnívám se, že pokud nyní sundáme nohu z plynu, pro Putina nastane čas oddychu. Olíže si rány, obnoví svou armádu, bude si myslet, že vyhrál. A jakmile armáda Kremlu získá nové vybavení a síly, udělá to znovu," řekl minulý měsíc v rozhovoru pro web generálporučík americké armády ve výslužbě Mark Hertling, který je bývalým velitelem armády Spojených států v Evropě. Ohromné investice do zbrojení Ačkoliv Rusko na Ukrajině utrpělo za uplynulé tři roky těžké ztráty, jeho obrannému průmyslu se nadále daří rychle přezbrojovat armádu a vyrábět bomby a drony, které mohou využívat při útocích na Ukrajinu. Nebo které v případě, že napadená země složí zbraně, obrátí proti dalším zemím, píše web. Ruský vojenský rozpočet převyšuje výdaje na obranu všech zemí EU a Británie dohromady. Podle Financial Times (s odkazem na studii Mezinárodního institutu pro strategická studia IISS) V roce 2024 vzrostly ruské výdaje na obranu o 42 % a dosáhly cca 462 miliard dolarů. Obranné rozpočty všech evropských zemí dohromady v roce 2024 činily 457 miliard dolarů. Spolehlivé údaje o produkci bojového vybavení Kreml nezveřejňuje, podle studie z roku 2024 však výrazně zvýšil výrobu klíčových typů zbraní, včetně letadel ideálních na využití v ukrajinských podmínkách. Podstatná část nově vyrobených ruských zbraní stále směřuje právě na Ukrajinu. Moskva však některé ze svých nejmodernějších bojových prostředků údajně uchovává v bezpečných úkrytech. Obecně panuje strach, že pokud by Ukrajina přestala s Ruskem bojovat a oslabovat jeho armádu, dobře zásobená země by se mohla chopit příležitosti a rozpoutat další válku. Jedna země bojující za všechny Mnoho evropských zemí dlouhodobě vnímá válku na Ukrajině jako boj, který chrání zbytek Evropy. V roce 2023 tehdejší litevská premiérka Ingrida Šimonytėová označila ukrajinské vojáky za lidi, kteří umírají za evropskou bezpečnost. Vyslovila se pro to, aby spojenci Ukrajiny poskytli zemi více zbraní. Další evropští představitelé upozorňují, že je třeba udělat více pro obnovu jejich obranných průmyslových kapacit. Ačkoli jsou země ochotny utrácet za armádní vybavení, rychlost dodání a výroby dostatečného množství zbraní je pro Evropu zásadní problém. To činí kontinent zranitelnějším, zejména, pokud by se nemohl spolehnout na americké spojenectví. Snahu Evropy posílit se proti potenciální agresi ze strany Ruska by navíc mohla zkomplikovat vojenská podpora Ukrajiny, která se možná bude muset obejít bez USA. "Rusko je ve velmi špatném stavu, a to nejen z hlediska jejich armády, ale i ekonomiky. Nyní je zdaleka nejhorší doba na to, aby se Ukrajincům odebírala podpora," říká Hertling.