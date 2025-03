"Je to děsivé, vyhlazují se celé národy." Agrese má na život v Rusku zničující dopad

Válka na Ukrajině má devastující dopady na etnické menšiny. Podle vědkyně, burjatské aktivistky, která se zabývá zapojením ruských etnických menšin do invaze, Marie Vjuškové hrozí, že v důsledku nadměrné mobilizace vymizí celé národy. “Jde v podstatě o jejich vyhlazování. Je to děsivé,” říká v rozhovoru pro nezávislý list The Moscow Times.

1:01 Částečná mobilizace v chudém Burjatsku tvrdě zasáhla Rusko. Archivní video ze září 2022. | Video: Reuters