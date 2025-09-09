Thajský expremiér Šinavatra se musel vrátit zpátky do vězení

Úterní výrok soudu se týkal Šinavatrova předchozího vězeňského trestu. Již 76letý politik se v roce 2023 vrátil z 15letého exilu a musel nastoupit osmiletý trest vězení kvůli konfliktu zájmů a zneužití moci. Thajský král mu trest snížil na jednoletý, Šinavatra ale ve vězení strávil jen několik hodin. Poté, co si stěžoval na problémy se srdcem a bolest hrudi, byl přesunut do VIP sekce nemocnice, kde strávil šest měsíců, než byl podmínečně propuštěn.
Pětice soudců v úterý shledala, že zodpovědnost za Šinavatrův dlouhý pobyt v nemocnici nenesou jen lékaři, ale že si ho miliardář záměrně prodlužoval.
Agentura Reuters informovala, že vůz vězeňské služby se Šinavatrou už dorazil k věznici v Bangkoku.
Agentury soudní spory klanu Šinavatrových spojují s mocenským bojem mezi jejich lidem volenými zástupci a skupinou mocných konzervativců a generálů s dalekosáhlým vlivem. Petongtán Šinavatrová se v srpnu stala už pátou šéfkou či šéfem thajské vlády, které za posledních 17 let ústavní soud zbavil funkce. Zdůvodnil to tehdy tím, že červnovým telefonátem s kambodžským expremiérem Hun Senem porušila etická pravidla a poškodila národní zájmy.