Tchaj-wan bojuje s leguány. Oblíbení mazlíčci se přemnožili a ničí tamní přírodu

Tchaj-wan plánuje vyhubit na 120 tisíc leguánů zelených, kteří na ostrově ničí přírodu. Místní úřady veřejnost žádají, aby pomohla s hledáním hnízd těchto plazů, a doporučují, aby lidé k jejich usmrcení použili rybářské harpuny. Lidé proti tomu protestují a vyzývají k humánním způsobům, jak tuto populaci plazů snížit, napsala agentura AP.

"Mnoho lidí si leguány pořídilo jako roztomilé domácí mazlíčky, aniž by si uvědomili, jak velcí budou a jak dlouho mohou žít, proto je vypustili do volné přírody," řekl Lee Ťi-ja ze zemědělského pracoviště v okrese Pingtung na jihu ostrova. "To jim umožnilo rozmnožovat se značnou rychlostí, kvůli čemuž je musíme vybíjet, abychom obnovili rovnováhu v přírodě," dodal.

Právě v jižních a centrálních oblastech Tchaj-wanu, které jsou na zemědělství silně závislé, žije přibližně 200 tisíc leguánů, řekl Ťiou Kchuo-chao z úřadu pro lesnictví a ochranu přírody. Speciální lovecké týmy loni zabily přibližně 70 tisíc leguánů, za každého z nichž dostaly až 15 dolarů (přes 360 Kč).

Asociace na ochranu plazů na Tchaj-wanu chce proto zemědělce naučit, jak by mohli chránit svůj majetek a k leguánům se chovat humánněji. "Jsme tady proto, abychom pomohli zajistit hladký průběh tohoto projektu," řekl generální tajemník asociace Hsu Wej-ťie.

Ačkoliv jsou leguáni zelení oblíbení jako domácí mazlíčci, v zajetí přežijí maximálně rok. Na Tchaj-wanu nemají žádné přirozené predátory a stěhují se do obtížně přístupných oblastí, většinou do lesů a na okraje měst. Samice mohou naklást až 80 vajec najednou