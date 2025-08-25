Zahraničí

Tajfun Kajiki dorazil k pobřeží Vietnamu, statisíce lidí byly evakuovány

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Tajfun Kajiki dorazil k pobřeží Vietnamu a podle meteorologů dosahují poryvy větru rychlosti až 133 kilometrů za hodinu, píše server BBC News. Statisíce obyvatel Vietnamu se musely evakuovat a úřady varují, že zhruba 400 obcím hrozí, že je zasáhnou následné záplavy. Jde o pátý a zatím nejsilnější tajfun, se kterým se asijská země letos potýká.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: NASA

Tajfun dorazil k pobřeží Vietnamu kolem 16:00 místního času (asi 11:00 SELČ). Bouře podle meteorologů oslabuje, ale poryvy větru jsou stále silné. Nejničivější dopad bude mít na místní obyvatele přívalový déšť, píše dále BBC.

Úřady vyzvaly obyvatele, aby nevycházeli ven kvůli následným záplavám a sesuvům půdy. V pobřežní provincii Ha Tinh na severu země muselo opustit své domovy podle BBC téměř 600 tisíc lidí; úřady evakuovaly lidi také v pobřežních provinciích Thanh Hoa, Quang Tri, Hue a Da Nang. Dvě letiště v centrální části země pozastavila lety a úřady přerušily i provoz některých osobních vlaků.

Thajské úřady varovaly, že 58 provincií se může až do středy potýkat s přívalovými povodněmi a sesuvy půdy, jak se tajfun přibližuje k zemi. Vítr podle úřadu může vyvolat až třímetrové vlny v Andamanském moři a v Thajském zálivu, píše BBC.

Vietnamské úřady přirovnaly sílu tajfunu Kajiki k bouři Yagi, která loni v září zdevastovala severní část země a vyžádala si více než 345 životů. Úřady tehdy hospodářské ztráty odhadly na více než 2,8 miliardy eur (68,7 miliardy Kč).

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Vietnam Thajsko tajfun evakuace

