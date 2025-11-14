Zahraničí

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla z 39 na 15 procent

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz švýcarského zboží do USA z 39 na 15 procent. Nová sazba tak bude stejná, jaká se vztahuje na zboží z Evropské unie. Na síti X to v pátek oznámila švýcarská vláda. Podrobnosti zveřejní později.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

Celní sazba pro Švýcarsko byla nejvyšší mezi vyspělými zeměmi. Spojené státy jsou pro švýcarské výrobky jedním z nejdůležitějších trhů.

Švýcarská vláda uvedla, že děkuje za konstruktivní jednání americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Dodala, že páteční setkání s americkým obchodním zmocněncem Jamiesonem Greerem bylo produktivní.

Související

"Rusové zabíjejí Rusy." Ukrajinec řekl, co se dělo v Istanbulu, cíl Kremlu byl jasný

Vladimir Medinskij
0:53

Švýcarská ekonomika je silně orientovaná na export a vysoké clo by jí mohlo způsobit vážné ekonomické problémy. Průmyslové asociace varovaly, že americké clo ohrožuje desítky tisíc pracovních míst. Spojené státy jsou nejvýznamnějším vývozním trhem pro švýcarské farmaceutické výrobky, hodinky, stroje a čokoládu. Švýcarsko mělo se Spojenými státy loni obchodní přebytek 38,5 miliardy franků (více než jeden bilion korun).

 
Mohlo by vás zajímat

Trosky ukrajinského dronu poškodily zařízení u jaderné elektrárny, tvrdí Moskva

Trosky ukrajinského dronu poškodily zařízení u jaderné elektrárny, tvrdí Moskva

Slovenská stopa. Ficův muž „Miro“ byl ve spojení se sexuálním delikventem Epsteinem

Slovenská stopa. Ficův muž „Miro“ byl ve spojení se sexuálním delikventem Epsteinem

Autobus ve Švédsku narazil do zastávky, na místě jsou mrtví a zranění

Autobus ve Švédsku narazil do zastávky, na místě jsou mrtví a zranění

„Kolik žen máte?“ Trump zaskočil syrského prezidenta při návštěvě Bílého domu

„Kolik žen máte?“ Trump zaskočil syrského prezidenta při návštěvě Bílého domu
0:28
zahraničí Aktuálně.cz Obsah ekonomika clo Švýcarsko USA dovozce Evropa

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Trosky ukrajinského dronu poškodily zařízení u jaderné elektrárny, tvrdí Moskva

ŽIVĚ
Trosky ukrajinského dronu poškodily zařízení u jaderné elektrárny, tvrdí Moskva

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Slovenská stopa. Ficův muž „Miro“ byl ve spojení se sexuálním delikventem Epsteinem

Slovenská stopa. Ficův muž „Miro“ byl ve spojení se sexuálním delikventem Epsteinem

Z nově zveřejněných dokumentů vyplývá, že sexuální delikvent Jeffrey Epstein byl v kontaktu s diplomatem Miroslavem Lajčákem.
před 24 minutami
Autobus ve Švédsku narazil do zastávky, na místě jsou mrtví a zranění

Autobus ve Švédsku narazil do zastávky, na místě jsou mrtví a zranění

Autobusová nehoda si v pátek odpoledne ve Stockholmu vyžádala několik mrtvých a zraněných.
před 25 minutami
Důležitý krok k záchraně. Češky skvěle rozehrály baráž Poháru BJK

Důležitý krok k záchraně. Češky skvěle rozehrály baráž Poháru BJK

České tenistky porazily v úvodním utkání baráže Poháru Billie Jean Kingové Kolumbii a udělaly významný krok k udržení v elitní skupině.
Aktualizováno před 1 hodinou
Můžeš vítězit ještě 20 let, láká Siniakovou svět tenisu. Češka odhalila jiné plány

Můžeš vítězit ještě 20 let, láká Siniakovou svět tenisu. Češka odhalila jiné plány

Čeho ještě může dosáhnout, ptají se ve světě po vyrovnání rekordu Martiny Navrátilové.
před 1 hodinou
„Kolik žen máte?“ Trump zaskočil syrského prezidenta při návštěvě Bílého domu
0:28

„Kolik žen máte?“ Trump zaskočil syrského prezidenta při návštěvě Bílého domu

Když syrský prezident Ahmed Šara navštívil v pondělí Bílý dům, zaskočil ho jeho americký protějšek Donald Trump překvapivou otázkou.
před 1 hodinou
Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla z 39 na 15 procent

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla z 39 na 15 procent

Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz švýcarského zboží do USA z 39 na 15 procent.
Další zprávy