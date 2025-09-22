Zahraničí

Stovky filmových hvězd se zastaly vyhozeného moderátora, volají po svobodě slova

před 1 hodinou
Stovky nejen hollywoodských hvězd - mezi jinými Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Anistonová, Selena Gomezová, Tom Hanks či Meryl Streepová - v otevřeném dopise vyzvaly Američany, aby bojovali za obranu a zachování ústavou zaručených práv. Reagují tak na pozastavení vysílání populární talk show Jimmyho Kimmela na stanici ABC po jeho komentáři k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka.
Podpis připojila například herečka Meryl Streepová.
Podpis připojila například herečka Meryl Streepová.

Více než 430 filmových, televizních i divadelních hvězd, komiků, režisérů a scenáristů se připojilo k otevřenému dopisu Americké unie občanských práv, v němž se píše, že nastal "temný okamžik pro svobodu slova v naší zemi".

"Bez ohledu na naši politickou příslušnost nebo na to, zda se v politice angažujeme, či nikoli, všichni milujeme svou zemi," píše se v dopise. "Sdílíme také přesvědčení, že naše hlasy by nikdy neměly být umlčovány těmi, kdo jsou u moci - protože stane-li se to jednomu z nás, stane se to nám všem."

Kimmel minulé pondělí ve své talk show prohlásil, že "banda kolem Trumpova hnutí MAGA" se snaží na Kirkově vraždě vydělat politické body. Na jeho komentář ve středu reagoval předseda Federální komise pro spoje Brendan Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci.

Krátce nato skupina stanic přidružených k ABC prohlásila, že nebude noční talk show "Jimmy Kimmel Live!" vysílat a mateřská společnost Walt Disney pak těsně před vysíláním pořad stáhla. To ve Spojených státech vyvolalo bouři diskusí o svobodě projevu. Rozhodnutí televize ovšem uvítal prezident Donald Trump, který Kimmela označil za břídila.

Na seznamu signatářů dopisu jsou například čerstvý držitel ceny Emmy Noah Wyle, na Oscara nominovaná Florence Pughová, komik David Cross či držitelka ceny Tony Kelli O'Haraová. Svůj podpis připojili z mnoha dalších také Pedro Pascal, Billy Crystal, Nathan Lane, Kerry Washingtonová a Kevin Bacon.

"Nastal čas, kdy je třeba bránit svobodu projevu v celé naší zemi. Vyzýváme všechny Američany, aby se k nám spolu s ACLU připojili v boji za obranu a zachování našich ústavně chráněných práv," uzavírá text dopisu.

Ke kontroverzi se připojil také pořad "The View" na stanici ABC, který se po dva díly po pozastavení Kimmelovy show držel stranou. Spolumoderátorka Whoopi Goldbergová na úvod pořadu prohlásila: "Nikdo nás neumlčí" a ona i její kolegové rozhodnutí společnosti Disney odsoudili.

"Nechápu, jak je možné, že v této zemi, kde byl první dodatek ústavy vytvořen proto, aby zaručoval svobodu tisku a svobodu projevu, sama vláda využívá svou váhu a moc k tomu, aby zastrašovala a umlčovala lidi," řekla jedna z moderátorek pořadu Ana Navarrová.

Jimmy Kimmel se ke kauze pozastavení svého pořadu dosud veřejně nevyjádřil.

 
