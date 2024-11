Putin se ho bál jako čert kříže. Dorazín popsal efekt, který vystrašil hlavu Ruska

O současném ruském režimu neměl iluze nikdy, když se ale Vladimir Putin začal na konci 90. let angažovat ve vysoké politice, nevěstilo to podle Martina Dorazína nic dobrého. "Když je v čele státu člověk původem z KGB, tak to nedopadne dobře, je to prostě had, který bude škodit. Ale ten rozsah jsem si nedokázal představit," říká v rozhovoru pro Spotlight zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu.

5:04 Ukázka z rozhovoru v pořadu Spotlight s Martinem Dorazínem | Video: Tým Spotlight