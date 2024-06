Experti o černém scénáři ve Francii: Totální paralýza, odneslo by to i Česko

Volby do Evropského parlamentu zamíchaly politickou situací nejen v Česku, ale i v ostatních zemích Evropské unie. Největší otřesy zažila Francie, kde se prezident Emmanuel Macron rozhodl pro vyhlášení předčasných voleb. “Jde to hodnotit dvojím způsobem. Buď se pomátl, nebo je to geniální tah,” hodnotí kroky prezidenta novináři Kateřina Šafaříková a Ondřej Houska, kteří se dlouhodobě věnují EU.

Po jasné porážce své strany v eurovolbách Emmanuel Macron rozhodl o rozpuštění Národního shromáždění a vypsání předčasných voleb. Tento krok mnohé politology překvapil, protože tak podle expertů dává možnost dostat se k moci krajní pravici v čele s Marine Le Penovou, jejíž strana značně posílila.

Podle novináře Hospodářských novin Ondřeje Housky je to ovšem od prezidenta Francie geniální tah, protože pokud se do čela vlády po předčasných volbách dostanou stoupenci Le Penové, budou moci po letech kritizování vlády ukázat, jak si povedou v čele Francie oni. "Budou mít tři roky premiéra a dostanou šanci se před voliči znemožnit. Pak odpadne takový ten argument ‘volíme Le Penovce’, protože všichni ostatní už nás zklamali," myslí si redaktor.

Reportérku Aktuálně.cz a Hospodářských novin Kateřinu Šafaříkovou podle jejích slov nejdříve nápad Macrona překvapil a měla ho za bláznivý, nicméně zpětně sama uznala, že prezident Francie svými "hazardními" kroky občas umí veřejnost překvapit, což mu posléze nese kýžené ovoce. "Je to člověk, který se nebojí riskovat a občas jít úplně proti nějakému základnímu smyslu nebo rozumění té politiky," popisuje Šafaříková.

Novináři se ve Spotlightu ale shodují na faktu, že nejnebezpečnějším scénářem by mohla být paralýza Francie v rámci Evropy, kde by Marie Le Penová a jí podobní blokovali činnost Evropské unie natolik, že by přestala efektivně fungovat. "Když máte v Evropě dvě klíčové země a jedna nefunguje a všechno blokuje, tak se ta Evropa zastaví," popisuje černý scénář Šafaříková.

Podle Housky je to navíc ještě nebezpečnější než "superstát" Evropské unie, kterým její odpůrci už dvě desítky let straší. "Reálnější hrozba je paralýza. Teď si vezměte, že udeří něco, jako byl covid, a my se nedohodneme na jednotném postupu. Putin napadne Ukrajinu - a část zemí ho podporuje a část ne. Tak to asi nechceme. Tohle, si myslím, by hrozilo s Marine Le Penovou," uzavírá novinář.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:43 Co reportérka Aktuálně.cz a Hospodářských novin Kateřina Šafaříková a novinář HN Ondřej Houska říkají na výsledky voleb do Evropského parlamentu? Jaký vzkaz vyslali voliči politikům? Jak silnou reprezentaci jsme vyslali do europarlamentu? A čí hlas bude v EP chybět nejvíce?

04:43-08:59 Kdo z nových europoslanců má největší šanci být v Evropském parlamentu vidět? Má někdo z nich potenciál stát se hvězdou typu Dita Charanzová? Co přimělo lidi jít k volbám v rekordním počtu?

08:59-16:49 Jak hořkou pilulku musel spolknout lídr pirátské kandidátky Marcel Kolaja? Měl by nyní Ivan Bartoš odstoupit? Znamená pro SPD něco, že se do EP nedostal jejich lídr Petr Mach? Bude ANO plnit své sliby týkající se Green Dealu a zákazu spalovacích motorů, které v předvolební kampani zazněly?

16:49-23:06 Co si redaktoři myslí o kandidátce koalice Spolu, která kombinuje osobnosti s diametrálně odlišnými názory? Má Danuše Nerudová kandidující za STAN šanci stát se eurokomisařkou? Má Česko šanci získat silné ekonomické portfolio?

23:06-26:27 Je Kateřina Konečná taková "loktařka", jakou byla v kampani, i v Evropském parlamentu? A z jakého důvodu se voliči rozhodli hodit ve volbách hlas právě koalici Stačilo!?

26:27-36:58 Proč francouzský prezident Emanuel Macron rozpustil parlament? Jedná se o geniální tah, nebo pomatení mysli? Co to znamená pro Ukrajinu? A má Ursula von der Leyenová jisté opětovné zvolení do křesla šéfky Evropské komise?