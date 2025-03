Je to jen hra. Putin zastírá, co je pro něj na Ukrajině nejdůležitější, říká Just

Návrh přechodné správy Ukrajiny pod záštitou OSN, se kterým přišel ruský prezident Vladimir Putin, vnímá politolog Jiří Just jako snahu dál napínat situaci kolem mírového procesu. „Snaží se nadhazovat různé varianty a přitom samozřejmě dál válčí,“ konstatuje v rozhovoru s Matyášem Zrnem.

"Pochybuji, že by Vladimir Putin skutečně chtěl, aby Ukrajinu ovládala nějaká skupina, zvolená Organizací spojených národů," říká Just, který chování ruské hlavy státu chápe jen jako hru. Pokus ukázat Donaldu Trumpovi, že má v rukávu esa, se kterými se může vytasit. Pro Putina je ale stále primární válka, soudí.

Jakékoliv debaty nad návrhy Vladimira Putina - jako je zastavení palby na Černém moři nebo energetické moratorium - jsou podle politologa žijícího v Moskvě, jen zástěrkou. Mají prý zastřít to nejdůležitější, že chce Putin získat čas, aby mohl dál válčit.

Just upozorňuje, že pokud jde o případné územní ztráty Ukrajiny, Putin by "pouhými" dvaceti procenty území stejně nenaplnil své skutečné tužby a nešlo by tak z jeho pohledu o spravedlivý a dlouhodobý mír. Myslím si, že Rusko by se do té války pustilo znovu, ať už za Putina nebo za nějakých x let bez něj, uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:47 Myslel Vladimir Putin vážně svá slova ohledně přechodné správy Ukrajiny? Jak taková prohlášení vnímají Rusové? Domnívá se ruská společnost, že by mír skutečně mohl brzy přijít? Zkouší tamní média, jak občané reagují na různé druhy zpráv o vývoji na frontě?

05:47-09:51 Stal se zvolením Donalda Trumpa do čela Spojených států ze starého nepřítele přítel? Co by Vladimir Putin chápal v souvislosti s Ukrajinou jako kompromis, se kterým je ochoten se smířit?

