Spojené státy důrazně Polákům: Poděkujte, jinak by už Rusové byli na vašich hranicích

Miliardář Elon Musk na své síti X v neděli uvedl, že internetový systém Starlink Ukrajině nevypne bez ohledu na to, jak moc nesouhlasí s politikou Kyjeva. Ukrajině za přístup ke Starlinku platí Polsko. Šéf americké diplomacie Marco Rubio přitom Polákům vzkázal, ať za síť poděkují, protože by Rusové jinak byli na jejich hranicích.

Blízký poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Musk na síti X ujistil o ponechání systému Starlink poté, co polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski uvedl, že Varšava by měla hledat alternativu pro případ, že se Muskova společnost SpaceX ukáže jako "nespolehlivá". Starlink poskytuje Ukrajině a její armádě klíčové internetové připojení.

"Polské ministerstvo pro digitalizaci za Starlink pro Ukrajinu platí přibližně 50 milionů dolarů (1,2 miliardy Kč) ročně," napsal šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski na síti X. "Nehledě na etiku toho, když někdo vyhrožuje oběti agrese - pokud se SpaceX ukáže jako nespolehlivý poskytovatel, budeme nuceni hledat jiné dodavatele," uvedl.

Nedělní výměnu na síti X odstartovalo Muskovo vyjádření, že celá ukrajinská frontová linie by se zhroutila, kdyby Starlink vypnul. Po zmíněné reakci šéfa polské diplomacie sdílel nový příspěvek, podle něhož by terminály Starlinku nikdy nevypnul "a nikdy by něco takového nezneužil jako vyjednávací páku".

"Děkujeme, Marco"

Také americký ministr zahraničí Marco Rubio se zapojil do slovní přestřelky se Sikorským na X, když napsal: "Nikdo nevyhrožoval odříznutím Ukrajiny od Starlinku. A poděkujte, protože bez Starlinku by Ukrajina tuto válku už dávno prohrála a Rusové by teď byli na hranicích s Polskem". Polsko přitom prostřednictvím kaliningradské oblasti s Ruskem sousedí.

Na to mu Sikorski odpověděl: "Děkujeme ti, Marco, že jsi potvrdil, že stateční ukrajinští vojáci se mohou spolehnout na životně důležitou internetovou službu, kterou společně poskytují USA a Polsko. Evropa a Spojené státy mohou společně pomoci Ukrajině dosáhnout spravedlivého míru".

Americká vláda již zrušila Ukrajině některé přístupy k satelitním snímkům a pozastavila sdílení zpravodajských informací, čímž zvyšuje tlak na Kyjev. Trump usiluje o rychlé ukončení války, která trvá již čtvrtým rokem po ruské invazi zahájené v plném rozsahu v únoru 2022.

Polsko v únoru uvedlo, že bude i nadále hradit ukrajinské předplatné Starlinku, přestože zdroje uváděly, že by USA mohly uvažovat o jeho omezení. Američtí vyjednavači v únoru tlačili na Kyjev při vyjednávání dohody o přístupu k ukrajinským nerostným surovinám a nadnesli možnost přerušení přístupu země k této službě.