Soud nařídil Trumpovi ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

Podle soudkyně je Trumpovo rozhodnutí nasadit gardisty ve městě protiústavní a zasahuje do pravomoci místní správy.
Trump nasazení Národní gardy v hlavním městě oznámil 11. srpna s tím, že tam její příslušníci obnoví právo a pořádek. Gardisté se v ulicích města začali objevovat o dva dny později. Podle AP bylo poté v metropoli během jednoho měsíce nasazeno více než 2300 příslušníků Národní gardy.
Začátkem září Brian Schwalb, nejvyšší státní zástupce federálního distriktu District of Columbia, na jehož území se Washington nachází, podal žalobu proti nasazení gardistů s odůvodněním, že krok je protiústavní a porušuje řadu federálních zákonů.
Povinnosti Národní gardy jsou omezeny na ochranu federálních zaměstnanců a majetku a na podporu bezpečnostních složek, pokud prezident nevyhlásí povstání, což Trump neudělal.
Na rozdíl od Kalifornie a dalších států, kde obvykle guvernér rozhoduje o povolání Národní gardy, má prezident Spojených států přímou kontrolu nad Národní gardou ve Washingtonu. Její příslušníci byli nasazeni například v reakci na události z 6. ledna 2021, kdy dav Trumpových podporovatelů vnikl do budovy Kapitolu.