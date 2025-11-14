Slovenský premiér Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

Ficův krok následuje po rozdělování dotací v celkové částce 200 milionů eur (4,8 miliardy korun) na inovace, které zajišťoval Kmecův úřad a které kritizovala opozice. Podle médií při distribuci dotací uspěly i firmy s vazbami na vládní stranu Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD), členem jejíhož vedení je Kmec.
Úspěšnou v programu byla podle listu Sme například společnost, ve které má podíl poradce slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Nynější hlava slovenského státu založila Hlas-SD v roce 2020 po odchodu z Ficovy strany Směr-sociální demokracie. Na funkci předsedy Hlasu-SD pak Pellegrini rezignoval před loňským složením prezidentského slibu. Portál Aktuality.sk napsal, že dotace získaly také společnosti, které nemají v předmětu podnikání zapsán vývoj.
Současný předseda Hlasu-SD a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok už ve čtvrtek dal Kmecovi pokyn, aby dotační program pozastavil a prověřil. List Denník N pak dnes napsal, že Kmecův úřad přerušil podepisování smluv a že mezitím stihl v programu uzavřít 13 kontraktů v celkové hodnotě 65 milionů eur (1,57 miliardy korun).
Šutaj Eštok na sociální síti napsal, že Kmec mu nabídl svou demisi a že on ni přijal; veřejně o tom chtěli informovat v sobotu. Hlas-SD tak podle něj jednal bez potřeby veřejného gesta od premiéra. Slovenská ústava stanoví, že člen vlády svou demisi předává hlavě státu.
Ficův návrh na odvolání vicepremiéra označila opoziční strana Svoboda a Solidarita za důkaz toho, že ministři Hlasu-SD jsou nejzkorumpovanějšími členy současné vlády. Opoziční křesťanští demokraté (KDH) premiérův krok uvítali. Podle hnutí ale čtyřnásobný ministerský předseda Fico zodpovědnost obecně vyvozuje jen vůči jiným, nikoliv vůči vlastním lidem a už vůbec ne vůči sobě. Odvolání Kmece považuje KDH za snahu zakrýt problémy, které vláda dlouhodobě neřeší.