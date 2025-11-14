Zahraničí

Slovenský premiér Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

Slovenský premiér Robert Fico navrhl odvolání vicepremiéra pro plán obnovy a znalostní ekonomiku Petera Kmece. Ministerský předseda v prohlášení napsal, že nedovolí, aby jeho vláda byla spojována s pochybnostmi při nakládání s veřejnými penězi. Členy slovenské vlády jmenuje a odvolává prezident, který je podle ústavní praxe příslušnému personálnímu návrhu premiéra povinen vyhovět.
Slovenský vicepremiér Peter Kmec a premiér Robert Fico.
Slovenský vicepremiér Peter Kmec a premiér Robert Fico. | Foto: Reuters

Ficův krok následuje po rozdělování dotací v celkové částce 200 milionů eur (4,8 miliardy korun) na inovace, které zajišťoval Kmecův úřad a které kritizovala opozice. Podle médií při distribuci dotací uspěly i firmy s vazbami na vládní stranu Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD), členem jejíhož vedení je Kmec.

Úspěšnou v programu byla podle listu Sme například společnost, ve které má podíl poradce slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Nynější hlava slovenského státu založila Hlas-SD v roce 2020 po odchodu z Ficovy strany Směr-sociální demokracie. Na funkci předsedy Hlasu-SD pak Pellegrini rezignoval před loňským složením prezidentského slibu. Portál Aktuality.sk napsal, že dotace získaly také společnosti, které nemají v předmětu podnikání zapsán vývoj.

Současný předseda Hlasu-SD a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok už ve čtvrtek dal Kmecovi pokyn, aby dotační program pozastavil a prověřil. List Denník N pak dnes napsal, že Kmecův úřad přerušil podepisování smluv a že mezitím stihl v programu uzavřít 13 kontraktů v celkové hodnotě 65 milionů eur (1,57 miliardy korun).

