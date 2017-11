Sesazený katalánský lídr Puigdemont odmítá vydání do Španělska

před 13 minutami

Sesazený katalánský premiér Carles Puigdemont, který je od pondělí v Bruselu, se bude bránit vydání do Španělska, pokud o takový krok španělská justice Belgii požádá. Podle agentury Reuters to sdělil Puigdemontův belgický právník Paul Bekaert. Ten už v minulosti hájil proti vydání do Španělska členy baskické teroristické skupiny ETA. Podle jeho názoru bude zřejmě chtít Španělsko Puigdemonta stíhat pro "politický zločin", na což je belgická justice citlivá a v minulosti hledané osoby pro tento důvod odmítala vydat. Španělsko ale může využít takzvaného evropského zatykače, který podle norem Evropské unie garantuje stíhaným osobám veškerá práva na spravedlivý soud. To by Bruselu mohlo stačit.

Související