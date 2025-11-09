Zahraničí

Šéfové stanice BBC rezignovali po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová rezignovali v neděli po kritice, která se na stanici snesla kvůli upravenému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. BBC čelila kritice za kontroverzní sestříhání projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021 předtím, než jeho stoupenci zaútočili na Kapitol ve Washingtonu.
Donald Trump na archivním snímku
Donald Trump na archivním snímku | Foto: Reuters

Kritici tvrdili, že způsob, jakým byl projev upraven pro dokument BBC, byl zavádějící a vynechal část, ve které Trump řekl, že chce, aby jeho příznivci demonstrovali pokojně. Deník The Telegraph v pondělí upozornil na výsledky interního auditu, který sestavil Michael Prescott jako poradce BBC a ve spisu na pochybení upozorňoval. Tlak na vedení BBC od té doby rostl.

Turnessová uvedla, že kontroverze ohledně dokumentu o Trumpovi podle jejích slov dosáhla stadia, který poškozuje BBC a jako šéfka zpravodajství za to nese zodpovědnost. "Celkově BBC funguje dobře, ale došlo k několika chybám a jako generální ředitel musím převzít konečnou odpovědnost," uvedl v dopisu zaměstnancům Davie.

Dav Trumpových příznivců 6. ledna 2021 vtrhl do Kapitolu, sídla Kongresu USA, v době, když se zde zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020. V den útoku na Kapitol zemřeli čtyři lidé, mezi mrtvými byla 35letá bývalá příslušnice vojenského letectva a stoupenkyně Trumpa Ashli Babbittová, zbylí tři zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podlehl zraněním o den později. Úřady následně uvedly, že zemřel přirozenou smrtí. Asi 140 policistů utrpělo zranění.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Velká Británie USA Donald Trump BBC média

