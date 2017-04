Samotář, který vyburcoval ruskou společnost. Alexej Navalnyj

před 1 hodinou

Politik, který minulou neděli nečekaně dostal do ulic desítky tisíc lidí, bývá označován za lídra ruské opozice. Opoziční politické strany s ním ale spolupracují jen volně a podpora ruské mládeže také nemusí být tak vysoká, jak se zdá. A to přesto, že videa, na nichž s pomocí dronů natáčí luxusní sídla vládních politiků, mají miliony zhlédnutí.

Moskva - Už patnáct milionů lidí vidělo na internetu záběry z dronu snímajícího velkolepé sídlo a pozemky ruského premiéra Dmitrije Medveděva.

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj, který videa pořídil, tak ukázal sílu internetu - média, na nějž je odkázaný.

Státní i soukromé televize jeho názorům i akcím věnují minimální pozornost a ani překvapivě početný nedělní protest nebyl výjimkou. Aktivista ho svolal přes sociální sítě a po celém Rusku se ho účastnily desítky tisíc, často mladých lidí.

Přibližně 60 lidí se posléze kvůli své účasti dostalo do vězení a zhruba 40 dalším soud uložil pokutu. Samotného organizátora soud poslal do vězení na 15 dní a k tomu musel Navalnyj zaplatit pokutu v přepočtu zhruba devět tisíc korun.

Podnikatel, právník a politik Alexej Navalnyj zůstával pro část ruské veřejnosti dlouho neznámý. Podle průzkumu organizace Centrum Levada ho v únoru tohoto roku znala jen polovina Rusů. Zato k uživatelům internetu se Navalnyj obrací velmi aktivně a často.

Zobrazit korupci animovaným filmem

Právě na webu začal publikovat výsledky svých prvních projektů, mezi něž patřily soudní spory proti masové zástavbě v Moskvě. V roce 2008 se už soudil s rozsáhlými státními firmami, jako je Gazprom nebo Transněft, a důkazy proti nim zveřejňoval na internetu.

Známost Navalného se šířila spolu s aktivitou jeho neziskové organizace Fond boje proti korupci. Tato právnická skupina prošetřovala případy nahlášené veřejností a nejvýraznější kauzy shrnovala na svých webových stránkách v krátkých filmech.

Videa neobsahovala jen informace o porušení zákona, ale i záběry z ptačí perspektivy nebo barevné animace. Poslední z filmů obviňuje premiéra Dmitrije Medveděva a několik dalších osob, že vyváděli státní peníze do dobročinných fondů a pak si za ně pořizovali luxusní vily a pozemky s vinohrady.

Navalnyj a jeho video

I atraktivní letecké záběry mohly přispět k tomu, že byly nedělní demonstrace největší za posledních pět let a přišly na ně desítky tisíc lidí.

Je ale otázka, jestli by tito lidé byli ochotní podpořit samotného Navalného. Letošní průzkumy soukromé agentury VCIOM ukazují, že podpora Vladimíra Putina a jeho politiky se mezi Rusy stále drží nad osmdesáti procenty. "Obzvlášť lidé v menších městech by se jistě dlouho rozmýšleli, než by šli protestovat proti svému prezidentu. Medveděv jim zdaleka není tak blízký," říká Ola Cichowlasová, politická analytička deníku Moscow Times.

Internetový samotář

Navalnyj si nemůže být jistý ani oblibou mezi mladými lidmi. "Tři čtvrtiny ruských chlapců a dívek považují svůj stát za zkorumpovaný, ale celkově jeho kurz podporují," píše sociolog Alexej Levinson v opozičním deníku Novaja Gazeta.

Ve prospěch Navalného hraje jeho schopnost rychle a silně zaujmout uživatele internetu a také jeho dosavadní činnost "bojovníka proti korupci". Udržet si přízeň internetu ale může být složité kvůli zásahům státních orgánů. Ty už několikrát zablokovaly aktivistův web i jiné stránky, které se zmínily o Navalného akcích.

Za Alexandra Navalného by se teoreticky mohla postavit některá hnutí z roztříštěné ruské opozice, ale momentálně se k němu příliš nehlásí. "Liberálové mě označují za nacionalistu a nacionalisté tvrdí, že jsem liberál," poznamenal aktivista během své předvolební cesty po Rusku.

"Nesnažím se najít způsob, jak se shodnout se všemi politickými stranami. To není možné. Moje strategie je obracet se k lidem přímo a tak obejít politická jednání." Navalnyj sice v minulosti podpořil aktivity jiných stran nebo politiků, ale většinou se projevuje jako samotář.

Prezident roztrpčených

V loňském roce Navalnyj oznámil, že se v květnu 2018 bude ucházet o prezidentský úřad. V průběhu následujících měsíců se při kampani setká s obyvateli Ruska, z nichž někteří ho vnímají jako agenta najatého zahraničními službami. Podle Andreje Movčana, analytika rozhlasové stanice Echo Moskvy, se politik pokusí získat hlasy všech, kteří nejsou spokojení s politickou nebo ekonomickou situací v zemi.

Tento záměr se odráží i v jeho předvolebním programu. Kromě boje s korupcí se Navalnyj zmiňuje i o zvyšování minimálních mezd nebo o zastavení drahých vojenských operací za hranicemi Ruska.

