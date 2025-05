Tohle je jen začátek. Satelitní snímky naznačily, co Rusové plánují "po Ukrajině"

Rusko rozšiřuje svou vojenskou infrastrukturu u hranic s Finskem, jak ukazují nové satelitní snímky. Členové NATO si myslí, že jde o počáteční fázi dlouhodobé snahy, napsal americký deník The New York Times. Kreml se tak už nyní připravuje na realitu po skončení války na Ukrajině.

Posílení vojenské infrastruktury přišlo po oznámení Ruska, které uvedlo, že zvýší počet jednotek v reakci na vstup Finska a Švédska do NATO po invazi Moskvy na Ukrajinu v roce 2022.

Několik satelitních snímků od americké společnosti Planet Labs PBC, které zveřejnila švédská televize SVT, ukazuje proměnu v jednotlivých ruských městech poblíž hranic s Finskem. Poblíž arktického města Murmansk se objevily třeba ruské vrtulníky - podle New York Times na tomto místě, které leží asi 160 kilometrů od hranic Finska a Norska, nebyly 20 let.

Na letecké základně Olenja nedaleko Olenogorsku jižně od Murmanska ukazují zase satelitní snímky výrazný nárůst počtu vojenských letadel, konkrétně jde o ruské dálkové bombardéry Tu-22.

Dále pak jižněji ve městě Alakurtti, asi 50 kilometrů od finských hranic, se objevily nové budovy, ve kterých se údajně mohou nacházet desítky vojenských vozidel. Podobná výstavba se objevila i v Petrozavodsku, hlavním městě nedaleké republiky Karélie.

Na obnovené základně z dob studené války v Kamence už loni ruská armáda zřídila stanový tábor, jenž pojme několik tisíc vojáků a který je vidět i na satelitních snímcích z letošní zimy a jara. Kamenka se nachází na severozápadě Ruska v Leningradské oblasti asi 65 kilometrů od finských hranic.

Finsko, které má nyní nejdelší hranici ze zemí NATO s Ruskem, uzavřelo v prosinci 2023 pozemní hraniční přechody s Ruskem po údajném nárůstu počtu žadatelů o azyl, z něhož Helsinky obvinily Kreml.

Finští politici z ministerstva obrany se obávají, že by Rusko mohlo v období následujících pěti let ztrojnásobit přítomnost svých vojáků v blízkosti společné hranice. "K navýšení vojenských sil v příhraničních oblastech dojde poté, co utichnou boje na Ukrajině," řekl NYT ředitel pro politiku finského ministerstva obrany Janne Kuusela.

Takto na satelitní snímky a možnou hrozbu ze strany Ruska reagoval Donald Trump: