Nejhorší noční můra Ukrajinců se naplňuje. Putin je blízko k dosažení cíle s Trumpem

Ruský vůdce Vladimir Putin je na pokraji dosažení toho, co si vždycky přál. Evropští lídři doufali, že Putinova neúčast na mírových jednáních v Turecku, která sám požadoval, bude pro Donalda Trumpa poslední kapkou v jeho poháru trpělivosti. To se ale nestalo, píše britský list Telegraph.

Místo toho, aby dal Trump najevo, že se chce připojit k Evropě a uvalit na Moskvu mnohem tvrdší sankce, se americký prezident rozhodl setkat se s Putinem mezi čtyřma očima.

"Nic se nestane, dokud se já a Putin nesejdeme," řekl Trump ještě před zahájením mírových rozhovorů v Istanbulu. O tom, že k setkání mezi oběma muži se minimálně schyluje, svědčil i podle všeho velmi přátelský telefonický rozhovor, který se uskutečnil toto pondělí.

V Putinových očích bude jednání s americkým prezidentem, a bez účasti Volodymyra Zelenského, upevněním velmocenského statusu Ruska, píše Telegraph. Setkání totiž připomíná summity velmocí z dob studené války, kdy se Moskva a Washington setkávaly jako rovný s rovným a diskutovaly o osudu planety.

Takový vývoj je pro Ukrajinu noční můrou, podotýká britský list. Na schůzce bude mít totiž Putin Trumpovu pozornost bez prostředníka, který by se za Ukrajince přimlouval. Ti se tak obávají, aby Trump nesouhlasil s dohodou, která by jim byla následně předána jako hotová věc.

Nezbytné setkání, řekl Trump

Trump je ale přesvědčený, že jediným způsobem, jak pochopit, co Putin chce, a jak zjistit, jak daleko je ochoten v ústupcích zajít, je setkání tváří v tvář. "On a já se setkáme a myslím, že to vyřešíme. Nebo možná ne," řekl Trump. "Alespoň budeme vědět,".

Kreml Trumpův návrh přijal, jeho mluvčí Dmitrij Peskov jej rychle nazval summitem, "jehož význam nemůže být přeceňovaný".

Pro Putina jsou to příjemné zprávy. Nejenže je to dle Telegraphu Trumpova další známka shovívavosti vůči němu, představuje to také ponížení pro evropské lídry, kteří očekávali, že americký prezident na Putinovu neúčast v Turecku zareaguje schválením přísnějších sankcí.

Naděje byla, že Trump dá zelenou americkému senátorovi Lindsey Grahamovi, aby v Kongresu předložil návrh zákona, který by uvalil 500% cla na všechny země nakupující ruskou ropu, což by mohlo ochromit jeho ekonomiku.

Evropská unie už podle její předsedkyně von der Leyenové připravuje 18. kolo sankcí vůči Rusku, které doplní nedávno dohodnutý balíček.

Z historického okamžiku vedlejší show

Mírové rozhovory v Istanbulu, které měly být historickým okamžikem, byly rázem zredukovány na bezvýznamnou vedlejší show. Jejich neúspěch předznamenal americký ministr zahraničí Marco Rubio.

"Myslím, že je naprosto jasné, že jediným způsobem, jak dosáhnout průlomu, jsou rozhovory mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Putinem," řekl ministr.

Vzhledem k tomu, že ruská delegace v Turecku, vedená bývalým ministrem kultury Vladimirem Medinským, nebyla pod tlakem, aby učinila jakékoli ústupky, rozzuřila své ukrajinské protějšky.

Medinskij vedl jednání s Ukrajinou i na počátku války v roce 2022. Na jednáních z minulého týdne vyjednavači trvali na tehdejších podmínkách (Rusko tehdy požadovalo, aby se Zelenskyj vzdal ambic Ukrajiny stát se součástí NATO, rozpustil většinu svých ozbrojených sil a přijal podmínky, které by podle Kyjeva snížily postavení země) a zároveň požadovali, aby Ukrajina zcela stáhla své síly ze čtyř východních provincií, které podle Ruska anektovala.

Rusko okupuje oblasti Luhanska, Doněcka, Záporoží a Chersonu, ale ani v jednom z těchto regionů nemá nespornou kontrolu. Tu má jen nad Krymem, pátým regionem, který prohlašuje za svůj.

Moskva rovněž zamítla obvinění od Zelenského, že její vyjednavači nedorazili na jednání v dobré víře. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v reakci označila ukrajinského vůdce za "klauna", "ztroskotance" a "člověka bez vzdělání".

