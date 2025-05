Ukrajina má problém. Rusko rozjelo masovou výrobu dronů a modernizuje bombardéry

Rusové navzdory západním sankcím modernizují své strategické letectvo a vyrábějí mnohem víc dronů než dříve. To pro Ukrajinu představuje obří problém: její protivzdušná obrana totiž dostává pořádně zabrat. Na vývoj systémů protivzdušné obrany nemá Kyjev dost financí a ochota Západu dodávat další systémy není příliš vysoká.

Když Západ po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 uvalil na zemi sankce, očekávalo se, že by to mohlo válku alespoň zpomalit. Navzdory sankcím ovšem ruský obranný průmysl zvýšil výrobu strategických raket na přibližně tisíc kusů ročně. Některé z těchto raket odpalují letadla, která představovala problém: většina bombardérů pochází z let 1983 až 1993, nejstarší kusy tak už mají za sebou více než 40 let a nemůžou nést plnou bojovou zátěž.

To se Rusové snaží napravit. Podle zdrojů webu Dallas Park ruské ministerstvo obrany koncem března schválilo a zaplatilo generální opravu šesti bombardérů Tu-95MS za více než 270 milionů dolarů (necelých šest miliard korun) a modernizuje nadzvukové bombardéry Tu-160 a Tu-22M.

Díky tomu by se ruská flotila strategických bombardérů mohla v příštích několika letech rozrůst o téměř dva tucty provozuschopných letadel. Tím by se výrazně navýšila ruská schopnost střílet raketami dlouhého doletu, což je nepříznivá zpráva pro Ukrajinu, která bojuje s nedostatkem prostředků protivzdušné obrany.

Severokorejské rakety a íránské drony

Rakety Rusku začala dodávat i Severní Korea, samy o sobě ale nejsou jediný problém. Jak píše časopis The Economist ve své analýze, ještě před rokem se maximální počet útočících ruských dronů pohyboval okolo 30 kusů za noc. Před pár dny, v neděli 25. května, už pro Kreml nebyl problém vyslat proti Ukrajině téměř 300 bezpilotních letounů a spolu s nimi bezmála 70 raket.

Íránské drony Šáhid už výrobci od prvního dodání šestkrát modifikovali a jsou nyní schopné využívat umělou inteligenci, připojit se na ukrajinské mobilní sítě, díky čemuž jsou odolné vůči rušení GPS. Navíc podle ukrajinské vojenské rozvědky Rusko plánuje zvýšit výrobu dronů na 500 kusů denně. Rusové loni produkovali zhruba 300 šáhidů měsíčně, stejný počet již nyní vyrobí za méně než tři dny.

Ukrajinci ještě nedávno většinu dronů lovili pomocí kulometů, ručními raketami i dělostřelectvem. "Nyní drony lépe manévrují dělostřelectvem krátkého doletu," řekl Economistu plukovník Denys Smažny z ukrajinské protivzdušné obrany. Ukrajina proto začíná používat vrtulníky, stíhačky F-16 a drony, přičemž vůči těmto hrozbám má podle tamního vysoce postaveného úředníka osloveného Economistem úspěšnost 95 procent.

Boj s balistickými raketami je také čím dál těžší a vyhlídky jsou ještě horší. Účinné protiraketové systémy Patriot vyrábí americká firma Lockheed Martin, Ukrajina využívá nejméně osm baterií těchto systémů a jsou poměrně úspěšné. Jenže zásoby raket se tenčí, a přestože výrobce zvyšuje výrobu na 650 raket ročně, je to o zhruba sto méně, než kolik je schopno vyrábět Rusko. A na jednu raketu jsou potřeba minimálně dvě protirakety…

Ukrajina měla požádat o právo vyrábět licenční rakety do Patriotů, ovšem sama ví, že je to nepravděpodobné. Společná výroba s Německem má pak začít až ke konci roku 2026. Kyjev ovšem plánuje i další projekty, jenže jejich dokončení je vzdáleno nejmíň rok.