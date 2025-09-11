Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Deník se odvolává se přitom na předběžné polské vyšetřování. Kvůli incidentu, za kterým podle Polska stojí Rusko, se ve středu vpodvečer konal interní bezpečnostní brífink aliance.
Welt uvádí, že tři z pěti dronů, které se pohybovaly přímým směrem k základně NATO, sestřelily nizozemské stíhačky F-35, další dva se zřítily za zatím nevyjasněných okolností. Ukrajina se od roku 2022 brání rozsáhlé ruské ozbrojené agresi a právě přes Polsko do napadené země směřují největší dodávky západní vojenské pomoci.
Nejmenovaný vysoce postavený důstojník NATO Weltu řekl, že s největší pravděpodobností šlo o záměrný čin vzhledem k tomu, že v noci na středu do polského vzdušného prostoru vletělo 22 až 25 dronů. Už kvůli tomuto počtu je pravděpodobné, že nešlo o nedopatření, píše Welt. Ve středu dopoledne další dva bezpilotní letouny vletěly do Litvy.
Zástupci NATO předpokládají, že šlo o zkoušku toho, jak rychle aliance zareaguje a jaké prostředky k tomu nasadí. Nedomnívají se, že by šlo o přímý útok, protože v troskách zničených strojů nebyly nalezeny žádné výbušniny.
Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do polského vzdušného prostoru nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl nebo dokonce o útok. Byl to první případ, kdy se letadla a dalších technika členských států NATO přímo podílela na zničení cizích vojenských prostředků nad územím aliance.