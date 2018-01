před 13 hodinami

Ruská policie ve čtvrtek vnikla do petrohradské kanceláře, ve které sídlí vůdce ruské opozice Alexej Navalnyj. Na Twitteru to sdělili jeho příznivci, kteří zásah ukázali i na videu. Policie údajně vyzvala personál, aby prostor opustil, a zahájila prohlídku. Kanceláře Navalného hnutí čelí v poslední době téměř denně zásahům policie. Ve středu třeba policie prohledávala kanceláře Navalného štábu ve městě Velikyj Novgorod. Čtvrteční razie proběhla v době, kdy se v Petrohradě ruský prezident Vladimir Putin účastní vzpomínkových akcí k 75. výročí válečné blokády města. Putin bude svou funkci obhajovat při prezidentských volbách 18. března, do kterých se Navalnyj pokoušel neúspěšně zaregistrovat.

Полиция в штабе. https://t.co/dfdpwKXXsn — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) January 18, 2018

autor: ČTK | před 13 hodinami

