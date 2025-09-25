Zahraničí

Ruská hrozba ve vesmíru. Kdo napadne satelity, ochromí celé státy, varuje ministr

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Německý ministr obrany Boris Pistorius varoval před rostoucí hrozbou, jakou ve vesmíru představují aktivity Ruska. Uvedl, že v současnosti dvě ruské družice Luč-Olimp sledují satelity Intelsat využívané německým bundeswehrem a dalšími subjekty. Německo do roku 2030 plánuje investovat několik desítek miliard eur do vesmírných projektů a bezpečnostní architektury ve vesmíru.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Shutterstock

"Rusko a Čína v posledních letech razantně zvýšily své schopnosti vést válku ve vesmíru," řekl na odborné konferenci Pistorius. Dokážou podle něj narušit činnost satelitů, oslepit je, manipulovat s nimi nebo je zničit kinetickými zbraněmi.

Německý ministr označil satelitní sítě za Achillovu patu moderních společností. "Ten, kdo je napadne, ochromí celé státy," varoval. Dodal, že už v současnosti se systémy využívané bundeswehrem stávají terčem rušivých útoků. Takové útoky míří nejen na armádu, ale proti německému hospodářství a společnosti jako celku.

Související

Snímky z vesmíru potvrzují obavy. Rusko se v obrovském měřítku chystá na novou válku

Rusko využívá ukrajinskou půdu jako odpalovací rampu pro budoucí agresi, tvrdí místní i analytici
0:15

V rámci bundeswehru podle Pistoriuse vzniknou struktury, díky kterým se Německo bude moci ve vesmíru účinně bránit a bude schopné zastrašovat případné nepřátele.

Vesmírná bezpečnostní architektura bude zahrnovat "odolný systém družicových konstelací, pozemních stanic, bezpečných odpalovacích zařízení a souvisejících služeb" a také zajištění kybernetické bezpečnosti pro všechny vesmírné systémy, uvedl Pistorius.

Německo chce do těchto projektů do roku 2030 investovat 35 miliard eur (851,5 miliardy korun).

 
Mohlo by vás zajímat

Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Bosch v Německu propustí 13 tisíc lidí, potřebuje snížit náklady

Bosch v Německu propustí 13 tisíc lidí, potřebuje snížit náklady

Překvapení pro Pavla na Harvardu. Čeští studenti pro něj měli malý dárek i vzkaz

Překvapení pro Pavla na Harvardu. Čeští studenti pro něj měli malý dárek i vzkaz
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko vesmír satelit Čína Německo varování hrozba

Právě se děje

před 16 minutami
Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Alexandr Ovečkin si přes léto si vydělal částku, která na poměry ledního hokeje působí až neuvěřitelně.
před 44 minutami
Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996
Infografika

Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996

Prvního a druhého dělilo ve volbách před čtyřmi lety pouhých 0,67 procentního bodu. Projděte si zajímavé momenty voleb od roku 1996.
Aktualizováno před 50 minutami
Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

Čeští baseballisté postoupili po výhře nad Izraelem 4:3 podruhé do semifinále mistrovství Evropy.
před 1 hodinou
Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Abbás také vyzval všechny zbývající země OSN, aby uznaly budoucí palestinský stát. Nyní jich jsou asi tři čtvrtiny.
Aktualizováno před 1 hodinou
Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Nejvíce zasažené jsou Rychnovsko, Semilsko a Olomoucko. Výstraha před vichrem platí v Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
Aktualizováno před 1 hodinou
Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na bezpečnostní a špionážní cíle jemenských Húsíů v hlavním městě Saná.
Aktualizováno před 1 hodinou
Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademici uvedli, že nechtějí podporovat šíření dezinformací na X. Příspěvky budou zveřejňovat jinde.
Další zprávy