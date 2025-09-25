Ruská hrozba ve vesmíru. Kdo napadne satelity, ochromí celé státy, varuje ministr

"Rusko a Čína v posledních letech razantně zvýšily své schopnosti vést válku ve vesmíru," řekl na odborné konferenci Pistorius. Dokážou podle něj narušit činnost satelitů, oslepit je, manipulovat s nimi nebo je zničit kinetickými zbraněmi.
Německý ministr označil satelitní sítě za Achillovu patu moderních společností. "Ten, kdo je napadne, ochromí celé státy," varoval. Dodal, že už v současnosti se systémy využívané bundeswehrem stávají terčem rušivých útoků. Takové útoky míří nejen na armádu, ale proti německému hospodářství a společnosti jako celku.
V rámci bundeswehru podle Pistoriuse vzniknou struktury, díky kterým se Německo bude moci ve vesmíru účinně bránit a bude schopné zastrašovat případné nepřátele.
Vesmírná bezpečnostní architektura bude zahrnovat "odolný systém družicových konstelací, pozemních stanic, bezpečných odpalovacích zařízení a souvisejících služeb" a také zajištění kybernetické bezpečnosti pro všechny vesmírné systémy, uvedl Pistorius.
Německo chce do těchto projektů do roku 2030 investovat 35 miliard eur (851,5 miliardy korun).