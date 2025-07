Ruský vliv na Kavkaze klesá. Lidé chápou, že je lepší být s EU, říká expert

"Myslím, že jsme na vrcholu krize," říká v rozhovoru s Aktuálně.cz výzkumník z College of Europe ve Varšavě Nurlan Alijev. Vliv Ruska v celém kavkazském regionu podle něj v současnosti klesá. Jedinou výjimkou je Gruzie, která se loni po volbách k Moskvě znovu přiklonila.

Jaké jsou nyní vztahy mezi Ázerbájdžánem a Ruskem?

Jsou v krizi. V prosinci ruská armáda - nejspíš omylem - sestřelila ázerbájdžánské civilní letadlo. Vláda požadovala uznání chyby a omluvu ze strany Ruska. Když to neudělalo, vztahy mezi zeměmi se začaly rychle zhoršovat. Od té doby jsou vztahy zmrazené, nedošlo k žádné oficiální komunikaci ani návštěvám mezi prezidenty obou zemí.

Další neshody souvisí s hackerskou skupinou Cozy Bear (zpravodajská komunita ji označuje jako APT29), která je napojená na ruskou rozvědku a která zaútočila na ázerbájdžánské webové stránky.

Nejvíc se vztahy vyostřily naposledy na konci června, v Jekatěrinburgu v Rusku proběhly útoky na některé zástupce ázerbájdžánské diaspory. Některé zatkli, dokonce byli během zatýkání dva Ázerbájdžánci zabiti.

Ázerbájdžánská strana reagovala tím, že provedla razii v ruské mediální kanceláři v Baku, kde sídlila propagandistická webová stránka Sputnik. Zatkli sedm lidí, úřady k tomu publikovaly velmi spektakulární video.

Jak to vypadá nyní?

Myslím, že teď jsme po tom všem na vrcholu krize. Důsledkem je, že vliv Ruska v kavkazském regionu klesá. Začalo to už před mnoha lety po pádu SSSR, ale podstatný pokles je vidět po začátku války na Ukrajině.

Zároveň existují pozitivní signály, že Ázerbájdžán a Arménie (které válčily o Náhorní Karabach, pozn. red.) se konečně zdají být velmi blízko konečné mírové dohodě. Zítra se ázerbájdžánský prezident a arménský premiér setkají v Abú Dhabí. Vypadá to, že dohodu podepíší. (Rozhovor byl nahráván ve středu, obě strany se sešly ve čtvrtek a nakonec se po čtyřhodinovém jednání rozešly bez jasného výsledku, pozn. red.)

Před několika dny představitel ruského ministerstva zahraničních věcí prohlásil, že západní země se pokusily Rusko z jednání mezi Arménií a Ázerbájdžánem vytlačit. Z toho plyne, že se Rusko snažilo zapojit a jednání kontrolovat. Uvědomuje si, že pokud Ázerbájdžán a Arménie dosáhnou konečné mírové dohody, vliv Ruska na jižním Kavkaze podstatně oslabí.

Znamená to, že ruský vliv tak neklesá jenom v Ázerbájdžánu, ale v celém regionu? Ještě nedávno byla třeba Arménie velkým ruským regionálním spojencem.

Arménie sice byla hlavním spojencem Ruska v jižním Kavkazu, ale zejména v loňském roce začala arménská vláda vést politiku, která udržuje od Ruska odstup. A podobně to teď dělá Ázerbájdžán. Snaží se udržet rovnováhu mezi Ruskem a Západem, mezi Ruskem a Tureckem nebo mezi Ruskem a Čínou.

Podobně to chce udělat Arménie. Rusko se teď snaží využít proruské skupiny v zemi, aby dosáhlo úspěchu v nadcházejících parlamentních volbách. Prosakovaly zprávy, že se Rusko snaží provést převrat a svrhnout vládu arménského premiéra Nikola Pašinjana.

Ruský vliv klesal také v Gruzii, kde se ovšem po loňských volbách začala situace bohužel otáčet.

Když ruský vliv klesá, budou se tyto země chtít obrátit k Západu?

Všechny země v regionu, a zejména Ázerbájdžán, budou chtít mít dobré ekonomické vztahy se Západem, s Evropskou unií. Arménie také posiluje vztahy s Evropskou unií.

Vysoký komisař pro vnější vztahy Evropské komise nedávno navštívil Arménii a v dubnu Baku v Ázerbájdžánu. Nemyslím si však, že by tyto země chtěly vstoupit do NATO nebo EU.

V pozitivním scénáři se budou snažit udržet takovou rovnováhu, řekněme mezi Ruskem a Evropskou unií a NATO. Třeba Turecko je v blízkém regionu a je to člen NATO. A pokud dojde k míru mezi Arménií a Ázerbájdžánem, mohlo by dojít k normalizaci vztahů mezi Tureckem a Arménií a k otevření hranic.

V Gruzii lidé už přes 200 dní protestují v demonstracích proti vládě strany Gruzínský sen, spousta z nich chce vstoupit do EU. Chce to i obyvatelstvo v dalších zemích v regionu?

Myslím, že "běžní občané" to samozřejmě chtějí. Chtějí mít různé výhody členství v EU, cestování, ekonomické výhody a tak. A většina chápe, že je lepší být s Evropskou unií než s Ruskem. Ale nemyslím si, že by to chtěly vlády. Ty chtějí spíš zůstat neutrální, jak jsem zmiňoval.

Zmínili jsme zatýkání, které se odehrálo před několika dny jak v Rusku, tak v Ázerbájdžánu. Zaujalo mě, že z toho jednoho zatýkání existuje "spektakulární video". Čím to, že se Ázerbájdžán rozhodl vyslat Rusku takový vzkaz?

Řekl bych, že jde o reakci "udělali jste něco mému lidu, já udělám vašemu lidu něco podobného". Ázerbájdžán a Rusko nikdy nebyli přátelé, ale nebyli ani nepřátelé. Měli vzájemně výhodné vztahy jako například ekonomické projekty, obchodní koridory a dopravní trasy.

Nurlan Alijev působí ve Varšavě na College of Europe

má doktorát z filozofie a bezpečnostních studií

zaměřuje se především na ruskou zahraniční a bezpečnostní politiku, Arktidu, strategická studia, geopolitiku a geoekonomiku Eurasie

poskytuje poradenství různým vládním, nevládním a mezinárodním institucím, včetně organizací OSN, vládních institucí zemí regionu a Ministerstva zahraničí USA Foto: Aktuálně.cz

Vztahy jsou na nejnižší úrovni za poslední rok a nemyslím si, že se brzy vrátí k normálu. Ale ani si nemyslím, že by se zhoršily až do takového stavu, že by došlo k vojenskému konfliktu. Rusko nechce otevřít druhou frontu. Ázerbájdžánská armáda je také relativně silná, nakoupila spoustu vojenského vybavení včetně letounů. Pro Rusko by to bylo velmi nákladné a velmi obtížné.

Co čekáte od budoucího vývoje? Dočkáme se nějakého překvapení?

Překvapením může být například to, že ruské ministerstvo zahraničí zakázalo dovoz mléčných výrobků z Ázerbájdžánu. Rusko se může pokusit vyhostit ázerbájdžánské pracovní migranty v Rusku. Ale pokud jde o vojenské operace, nevidím tam, že by se něco takového mělo stát.