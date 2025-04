Putin zvýšil tempo odvodů. Rus líčí způsoby, jak se dá armádě vyhnout

Ruský prezident Vladimir Putin nechal povolat do armády během jarních odvodů 160 tisíc branců, což je nejvíc za poslední roky. Proč je odvedenců tolik, odkud nejčastěji jsou a zda se objeví na ukrajinské frontě, vysvětluje Ilja Abišev, vojenský expert z ruské redakce BBC. Vojenská služba je v Rusku povinná, mnozí Rusové ale raději odcházejí do zahraničí, aby se vyhnuli povolávacímu rozkazu.

Ruská redakce BBC se po vypuknutí plnohodnotné války na Ukrajině přestěhovala z hlavního ruského města do Pobaltí, konkrétně do lotyšské Rigy. Spolu s ní se musel přesunout i jeden z redakčních expertů na vojenská témata, novinář Ilja Abišev. Na začátku letošního února jej ruské úřady označily za "zahraničního agenta". Stalo se tak na základě zákona, kterým se snaží zdiskreditovat oponenty režimu.

Proč zrovna nyní hodlá ruská armáda letos od dubna do července povolat do armády vůbec nejvíc lidí za posledních 14 let?

Hlavním důvodem je to, že Rusko zvedlo horní hranici věku pro odvod. Spodní zůstala stejná, ale i tak se počet osob podléhajících odvodu tentokrát zvýšil. Zatím nejvíc lidí odvedli do armády v roce 2011, ale zase nechci říkat, že je to mnohem víc než v předchozích letech.

A vedle toho je potřeba si uvědomit, že v Rusku probíhají ročně dva odvody - jarní a podzimní. A zpravidla bývá ten jarní vždy větší než podzimní. A odklad mají studenti. Člověk, který studuje na vysoké škole, není odveden do armády.

To znamená, že úplně každý ve věku 18-30 let, tedy kromě lidí studujících na vysokých školách, musí jít na vojnu?

Přesně tak. Podle nového zákona zvedli horní hranici odvodu na 30 let. Dříve to bylo 27 let.

Ruské odvody do armády v Rusku je vojenská služba povinná pro muže ve věku 18 až 30 let;

odvody se konají každý rok dvakrát - na jaře a na podzim;

letošní jarní odvod má být největší za posledních 14 let, ruské úřady chtějí do armády poslat 160 tisíc lidí;

vyhnout se odvodu je možné předložením potvrzení o studiu na VŠ či prací v důležité výrobě

Jak dnes v praxi vypadá proces odvodu?

Dříve to bylo tak, že na adresu domů přišlo papírové povolání. To znamená, že ho člověk musel dostat a převzít osobně. A od okamžiku, kdy ho dostal a podepsal, byl zodpovědný za všechno ostatní, třeba za to, že se nedostavil a tak dále.

Teď ruské úřady tuto proceduru zjednodušily, zavedly elektronické předvolání. V praxi to znamená, že předvolání mohou poslat třeba na Gosuslugi (ruská digitální platforma státních a komunálních služeb, něco jako datová schránka, pozn. red.). A to znamená, že od okamžiku, kdy stát povolání odešle, je potenciální branec považován za předvolaného. A podle toho mu mohou být uložena různá omezení, například je mu zakázáno vycestovat do zahraničí.

Takže modelová situace: je mi 26 let, jsem v Rusku, dostal jsem zprávu, že se mám dostavit k odvodu. Co to pro mě znamená? Nemůžu vycestovat do zahraničí?

Zákaz vycestování nevstoupí v platnost okamžitě, ale až ode dne, kdy se člověk nedostaví do vojenského střediska. Od toho okamžiku je brán za toho, kdo se vyhýbá povinné vojenské službě.

Uvedu příklad: dnes je 2. dubna (v ten den rozhovor vznikal, pozn. red.), povolávací rozkaz byl doručen dneska, mám se dostavit do 10. dubna. Pokud se do tohoto data nedostavím, začne mě ruský stát považovat za toho, kdo se vyhýbá vojenské službě. Pak bych nesměl vyjet do zahraničí, vzít si půjčku, kupovat byty, uzavírat velké obchody a tak dále.

Tedy obdržím-li takovýto dopis, tak se musím jít nahlásit do oblastního vojenského střediska?

Ano, v dopise je uvedené datum a čas, kdy se máte dostavit. Pokud tak člověk neučiní, považují ho za někoho, kdo se vojně vyhýbá, a může být po něm vyhlášeno pátrání.

Pokud se dostaví, následuje prohlídka u povinné lékařské komise. Ta stanoví, jestli je člověk ke službě způsobilý, způsobilý s omezením, anebo vůbec.

Existuje nějaká možnost, jak se povinné vojně vyhnout?

Jistě, člověk může požádat o odklad. Tím hlavním a základním způsobem je potvrzení o studiu na vysoké škole, případně práce v nějaké důležité vojenské výrobě.

Takže nechám-li se zaměstnat v továrně na výrobu tanků, odvodu se tím ubráním?

Ano. Pokud budete opravdu cenný odborník, nenahraditelný, může vedení podniku zasáhnout. A existují i další způsoby, například rodinná situace, nutnost starat se o děti nebo o rodiče. Ale v Rusku se takové odklady v poslední době udělují velmi zřídka.

Po vypuknutí invaze na Ukrajinu v roce 2022 se hodně mluvilo o tom, že na frontu jsou posíláni neprofesionální vojáci a branci. Jak to vypadá nyní? Existuje možnost, že odvedeného člověka vyšlou na frontu?

To se stávalo právě v onom roce 2022, tehdy z toho byl obrovský skandál. Pokud se nemýlím, tehdy i sám prezident Vladimir Putin řekl, aby se už neopakovalo, že brance velení vyšle do zóny takzvané speciální vojenské operace.

Pokud vím, tak dnes se nic takového neděje. Ale existuje takzvaný mechanismus převedení do smluvní služby. Dříve platilo, že do ní člověk v Rusku mohl nastoupit až po odsloužení jednoho roku povinné vojenské služby. A dělo se tak na základě jeho přání. Takže pokud chtěl spojit svůj život s armádou a pokračovat ve vojenské službě, podepsal smlouvu po roce služby.

Nyní ale ruská legislativa všechna tato omezení odstranila. Člověk může takovou smlouvu podepsat doslova den poté, co jej odvedou. Mnoho velitelů jednotek má velký zájem na tom, aby jejich podřízení přešli na formu smluvní služby, vyvíjejí velký tlak na brance, na nové rekruty. A pod různými výhrůžkami a nátlakem je nutí, aby skutečně podepsali smlouvu. Po podpisu smlouvy může člověk jít do války doslova druhý den. To je první bod.

Dále také platí, že válka mezi Ruskem a Ukrajinou neprobíhá jenom na Donbasu, ale i na jiných územích, včetně Ruska. V tuto chvíli se bojuje v Kurské oblasti, v Belgorodské oblasti, do které formálně tyto zóny nejsou zahrnuty. Nejsou považovány za zónu takzvané speciální vojenské operace, ale přesto tam probíhá velmi reálná válka, velmi reálné boje.

Vedle toho Ukrajina útočí na týlové oblasti Ruska a napadá především vojenské základny, vojenské sklady, různá vojenská zařízení, která jsou střežena zpravidla vojáky z povolání. Proto nikdo nemůže říct, že vojáci z povolání budou teď v Rusku v bezpečí.

Dříve se také hodně mluvilo o tom, že výběr lidí do armády probíhá třídně a že místo obyvatel Moskvy a Petrohradu je v ní mnohem víc příslušníků malých národů, třeba z Burjatska a podobně chudých regionů. Děje se to pořád?

Data o odvodech bohužel nejsou veřejná. Ale soudě podle průzkumu, který provedl server Mediazona a zejména moji kolegové z BBC, tak většina Rusů, kteří v této válce zemřeli, pochází z malých odlehlých regionů.

V seznamech mrtvých jsou pochopitelně vojáci ze všech regionů, včetně Moskvy, z Moskevské oblasti, Petrohradu a z Leningradské oblasti, ale stále platí, že víc mrtvých pochází z malých, odlehlých a obvykle chudých regionů. Z toho můžeme vyvodit, že je odtud odváděno více lidí.

Chápu tedy správně, že obyvatel Moskvy má mnohem nižší pravděpodobnost, že bude odveden?

Ano. Pokud člověk žije v Moskvě, je vysoce pravděpodobné, že studuje na nějaké vysoké škole a že tudíž má nárok na odklad, podobně jsou na tom obyvatelé Petrohradu a dalších velkých měst. Nachází se v nich více vysokých škol a podniků, které mohou odklad poskytnout, než v těch chudých regionech a zejména někde na venkově.

Mnozí lidé tam vlastně ani žádný odklad nechtějí a jsou ochotní i sloužit. Lidé tam nemají platy, nemají peníze. A tím, že jdou na vojnu, očekávají, že si vylepší finanční situaci.