Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller po téměř dvou letech ukončil svou práci na mapování údajných zásahů Ruska do posledních amerických prezidentských voleb. Zprávu o svém vyšetřování v pátek předal americkému ministrovi spravedlnosti Williamu Barrovi, který zároveň vykonává funkci generálního prokurátora. S dovoláním na resort spravedlnosti o tom informují světové agentury.

Závěry vyšetřování nebudou ihned zveřejněny, otázkou je, zda se z nich vůbec něco na veřejnost v nejbližší době dostane. Ministr Barr nyní rozhodne, v jaké podobě obsah dlouho očekávané zprávy předá dalším zainteresovaným stranám.

Další vývoj bude podle agentury AP záležet na Kongresu a "se vší pravděpodobností" na federálních soudech.

"Zprávu zkoumám a předpokládám, že už tento víkend bych mohl být v pozici, abych s vámi konzultoval hlavní závěry zvláštního vyšetřovatele," napsal šéf resortu spravedlnosti Barr šéfům právních výborů americké Sněmovny reprezentantů a Senátu.

S Muellerem i se svým náměstkem Rodem Rosensteinem prý hodlá probrat, jaké informace mohou být v souladu se zákonem poskytnuty jednak Kongresu a jednak veřejnosti. Televize CNN nicméně ve čtvrtečním komentáři konstatovala, že veřejnost se možná nikdy k celému obsahu Muellerovy zprávy nedostane.

AP uvádí, že Muellerova zpráva o vyšetřování musí pouze vysvětlovat rozhodnutí o stíhání či nestíhání zapojených osob. Mohlo by prý tedy jít o krátký seznam odrážek, ale i vyčerpávající dokument o stovkách stránek. Barr dříve uvedl, že chce Muellerovy závěry zpracovat do dvou vlastních zpráv, z nichž jedna bude určena kongresmanům a druhá veřejnosti.

Trumpa oznámení "potěšilo"

Bílý dům v reakci na oznámení, že Mueller dokument Barrovi předal, uvedl, že další kroky týkající se zprávy záleží na ministru spravedlnosti. Prezident Donald Trump nebyl podle Bílého domu o obsahu zprávy informován.

Trumpovi právníci podle agentury Reuters uvedli, že je informace o předání zprávy "potěšila" a že o "následných vhodných krocích" rozhodne Barr.

Prezident tento týden prohlásil, že nemá nic proti tomu, aby se americká veřejnost s obsahem zprávy zvláštního vyšetřovatele seznámila. "Ať je to venku, ať to lidé vidí… uvidíme, co se stane," řekl.

Někdejší ředitel FBI Mueller od května 2017 vyšetřoval to, zda se volební štáb současného amerického prezidenta Donalda Trumpa v kampani před volbami roku 2016 snažil výsledek hlasování ovlivnit ve spolupráci s Moskvou. Rovněž zkoumal, zda hlava státu později nemařila vyšetřování ruských vazeb.

Trump jakékoli spiknutí s Ruskem od počátku odmítá a o Muellerově vyšetřování hovoří jako o honu na čarodějnice. Server Axios ale připomíná, že práce Muellerova týmu už vedla ke 199 obviněním z trestných činů a k pěti odsuzujícím verdiktům.

Vyšetřovatel Mueller se zodpovídá pouze ministerstvu spravedlnosti, nikoli například Bílému domu. Není tudíž jasné, za jakých okolností by se k jeho zjištěním mohl dostat prezident Trump nebo jeho právníci. Generální prokurátor během výpovědí v Senátu před nástupem do funkce slíbil, že neumožní jakékoli zásahy Bílého domu do vyšetřování.

Video: "America first" je blbost, kritizuje Albrightová Trumpův slogan.