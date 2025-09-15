Řecko poprvé vyzvedlo předměty ze sesterské lodi Titanicu potopené ve válce

Vrak lodi HMHS Britannic se nachází v hloubce zhruba 120 metrů. Loď potopila námořní mina v listopadu roku 1916 v Egejském moři u ostrova Kea. Neštěstí nepřežilo 30 z více než tisíce lidí na palubě.
V uplynulých měsících se k vraku vydala mise potápěčů, která poprvé vyzvedla na povrch některé předměty z lodi. Jedná se například o lodní zvonec, signální lampy a další části vybavení z první a druhé třídy. Některé předměty se nepodařilo vyzvednout kvůli špatné dostupnosti nebo jejich stavu.
Το ναυάγιο του Βρετανικού.Αποτελέσματα ερευνητικής αποστολής 2025— ATTICANEWS.GR (@AtticanewsGr) September 15, 2025
Στις 16 Νοεμβρίου 1916, HMHS Britannic,επιταγμένο από το Βρετανικό Ναυαρχείο,για να μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο κατά τον ΑΠΠ, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κέας..ήταν το δίδυμο του Τιτανικού.https://t.co/2svqKUJmWm pic.twitter.com/8lRmfLhieM
Britannic byla jednou ze tří lodí třídy Olympic přepravní společnosti White Star Line. Britannic vstoupila do služby v roce 1915, tedy tři roky po potopení její sesterské lodě Titanic. Loď sloužila zhruba rok jako plovoucí nemocice, než se potopila po kontaktu s německou minou.