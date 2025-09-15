Zahraničí

Řecko poprvé vyzvedlo předměty ze sesterské lodi Titanicu potopené ve válce

před 1 hodinou
Řecko nechalo poprvé vyzvednout některé předměty ze sesterské lodi Titanicu, kterou potopila námořní mina před více než sto lety. V pondělí o tom informovalo řecké ministerstvo kultury, všimla si agentura AFP. Vyzvednutí předmětů bylo náročné kvůli velké hloubce, nízké viditelnosti a silnému proudu. Artefakty by se měly stát součástí sbírek nového muzea podmořské archeologie v Aténách.
Britannic, sesterskou loď nešťastného Titanicu, potopila za první světové války zbloudilá mina. Neštěstí nepřežilo 30 z více než tisíce lidí na palubě.
Britannic, sesterskou loď nešťastného Titanicu, potopila za první světové války zbloudilá mina. Neštěstí nepřežilo 30 z více než tisíce lidí na palubě. | Foto: Profimedia.cz

Vrak lodi HMHS Britannic se nachází v hloubce zhruba 120 metrů. Loď potopila námořní mina v listopadu roku 1916 v Egejském moři u ostrova Kea. Neštěstí nepřežilo 30 z více než tisíce lidí na palubě.

V uplynulých měsících se k vraku vydala mise potápěčů, která poprvé vyzvedla na povrch některé předměty z lodi. Jedná se například o lodní zvonec, signální lampy a další části vybavení z první a druhé třídy. Některé předměty se nepodařilo vyzvednout kvůli špatné dostupnosti nebo jejich stavu.

Britannic byla jednou ze tří lodí třídy Olympic přepravní společnosti White Star Line. Britannic vstoupila do služby v roce 1915, tedy tři roky po potopení její sesterské lodě Titanic. Loď sloužila zhruba rok jako plovoucí nemocice, než se potopila po kontaktu s německou minou.

před 37 minutami
Tři z nich přišli o život, napsal prezident na sociální síti Truth Social. Je to druhý takový útok v tomto měsíci.
před 1 hodinou
Řecko nechalo poprvé vyzvednout některé předměty ze sesterské lodi Titanicu, kterou potopila námořní mina před více než 100 lety.
před 2 hodinami
Aktualizováno před 2 hodinami
před 2 hodinami
Aktualizováno před 2 hodinami
před 3 hodinami
