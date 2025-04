Bývalý ruský ministr obrany a tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Sergej Šojgu výrazně zdůraznil "červené linie" Moskvy ve vztazích s Ukrajinou, Evropou a NATO. V rozhovoru pro ruskou státní tiskovou agenturu TASS ve čtvrtek připomněl vyhrocenou ruskou rétoriku. "Jsme připraveni na příměří, klid zbraní a mírové rozhovory, pokud se vezmou plně v potaz naše územní požadavky," řekl.

Podle Šojgua je nezbytné, aby "se odstranily prvotní příčiny tzv. ukrajinské krize" a aby se podnikly kroky k "zajištění budoucí bezpečnosti Ruska". Exministr pro TASS uvedl, že americká administrativa to chápe, ale že některé "západní elity jsou i nadále odhodlány prodloužit vojenskou akci na Ukrajině a snaží se narušit nebo ohrozit rusko-americký dialog".

Šojgu tvrdí, že generální tajemník NATO Mark Rutte po jednání ministrů zahraničí 4. dubna prohlásil, že aliance bude Ukrajině nadále dodávat zbraně a poskytovat zpravodajské informace, a zmínil také, že Rusko zůstane hrozbou pro NATO, i když ukrajinský konflikt skončí. Zároveň ruský politik prohlásil, že vedení EU usiluje o přeměnu EU ve vojenskou organizaci zaměřenou proti Rusku.

V souvislosti s plány západní "koalice ochotných" vyslat na Ukrajinu mírové síly v případě ukončení války na Ukrajině Šojgu řekl, že by to byl recept na třetí světovou válku. Uvedl, že umístění cizích vojsk na "historicky ruských územích" je naprosto nepřijatelné, a dodal: "Rozumní evropští politici chápou, že jakákoli realizace tohoto scénáře by vedla k přímé konfrontaci mezi NATO a Ruskem." Na Ukrajině před těmito výroky důrazně varují, deník Kyiv Post rozhovor se Šojguem uvedl vypovídajícím titulkem: Připraveni na mír? Ruské řinčení zbraněmi se stává ohlušujícím. Rozhovor zároveň vyšel v den, kdy Rusové masivně zaútočili na Kyjev, při úderu zemřelo nejméně 12 lidí, 90 je zraněných.

Tajemník Rady bezpečnosti Ruska v rozhovoru také zmínil, že revize jaderné doktríny Ruska z listopadu 2024 zemi dává právo použít jaderné zbraně "v případě agrese proti němu nebo Bělorusku - a to i za použití konvenčních zbraní". S ohledem na to také uvedl, že Moskva "pečlivě sleduje vojenské přípravy Evropy".

Poté dodal, že pokud by "nepřátelské akce představovaly hrozbu pro svrchovanost a územní celistvost Ruska, přijme Kreml příslušná symetrická a asymetrická opatření nezbytná ke zmaření takových akcí".

Šojgu také uvedl, že americká administrativa v současnosti projevuje ochotu obnovit rozhovory o otázkách strategické stability a že Rusko je "na tuto práci připraveno", nicméně upozornil: "Tento rozhovor je pro nás možný pouze tehdy, pokud komplexně zvážíme všechny faktory ovlivňující bezpečnost."

"Jejich spektrum je široké a zahrnuje otázky rozšiřování NATO, výstavby globálního systému protiraketové obrany a rozmístění pozemních raket středního a kratšího doletu," uzavřel ruský politik.

