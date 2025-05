Putinovi vyslanci pod tlakem. Prchají před novináři, ignorují dokonce i ty vlastní

Na sociálních sítích kolují pozoruhodné záběry s ruskou delegací v Istanbulu. Čtveřice vyjednavačů čelí nepříjemným dotazům poté, co odmítl přijet ruský vůdce Vladimir Putin. Zatímco odměřenost vůči zahraničním novinářům se dala čekat, podobně si vyslanci Kremlu počínají i tváří v tvář spřáteleným ruským médiím.

Na sociálních sítích koluje závěr jedné z tiskových konferencí, na které delegace v čele s Putinovým poradcem Vladimirem Medinským čelí dotazu novináře, co říká na slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že jde o podvodnou misi. Medinskij místo odpovědi odchází, novinář mu ještě stačí v ruštině říct, že se dle jeho názoru Putin bojí do Turecka přijet.

Novináři Prvního kanálu ruské televize, který je zcela v moci Kremlu, na jiných záběrech natáčejí delegaci, která sedí u stolu a údajně čeká na příchod ukrajinské strany. Novináři Medinského ponoukají k odpovědi zabarvenými dotazy, ptají se například, zda jim nepřijde divné, že Ukrajinci nedorazili. Medinskij ale spřáteleného redaktora zpraží a řekne mu, ať z toho nedělá show. Na jeho další dotaz už nereaguje vůbec.

V pátek by se měla odehrát dvě trojstranná jednání. Nejprve by se měli sejít zástupci Turecka, Spojených států a Ukrajiny a posléze představitelé Turecka, Ukrajiny a Ruska. Toto druhé jednání by mělo začít kolem 11:30 v istanbulském paláci Dolmabahçe.