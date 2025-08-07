Putina dohonil dávný hřích. A o co jde Medveděvovi?

A aby toho nebylo málo, exprezident a expremiér Ruska Dmitrij Medveděv provokuje jadernou válkou amerického lídra Donalda Trumpa. Ten, který nedokáže číst mezi řádky Medveděvovy vzkazy, přikázal vyslat blíž k Rusku jaderné ponorky.
Může být Putinova dcera jeho nástupcem na kremelském trůnu? A co vůbec Medveděv svými výpady sleduje? Na to v novém dílu podcastu Kaviárové tousty hledají odpověď novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská.
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
