Zahraničí

Putina dohonil dávný hřích. A o co jde Medveděvovi?

Jiří Just Jiří Just, Lucie Sulovská
před 48 minutami
Vladimir Putin se potýká s důsledky svého dávného hříchu. Luiza Rozovová, údajná dcera ruského prezidenta, se na sociálních sítích opřela do svého otce. Uvedla, že jí zničil život a milionům dalším jej vzal.
Vladimir Putin
Vladimir Putin | Foto: Reuters

A aby toho nebylo málo, exprezident a expremiér Ruska Dmitrij Medveděv provokuje jadernou válkou amerického lídra Donalda Trumpa. Ten, který nedokáže číst mezi řádky Medveděvovy vzkazy, přikázal vyslat blíž k Rusku jaderné ponorky.

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:

Může být Putinova dcera jeho nástupcem na kremelském trůnu? A co vůbec Medveděv svými výpady sleduje? Na to v novém dílu podcastu Kaviárové tousty hledají odpověď novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská.

Podcast Kaviárové tousty

Podcast Kaviárové tousty

O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.

Předchozí díly podcastu najdete zde.

Foto: Podcast Kaviárové tousty
 
V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

"Pro Rusy je to noční můra." Vojenský expert popsal, v čem se skrývá síla Ukrajinců

"Pro Rusy je to noční můra." Vojenský expert popsal, v čem se skrývá síla Ukrajinců
0:52

Víc jich nikdy nebylo. V Gaze trpí akutní podvýživou téměř 12 000 malých dětí

Víc jich nikdy nebylo. V Gaze trpí akutní podvýživou téměř 12 000 malých dětí

Stát NATO byl v pohotovosti. Do Litvy se zřítil "falešný" dron s výbušninami

Stát NATO byl v pohotovosti. Do Litvy se zřítil "falešný" dron s výbušninami
před 43 minutami
Sedm gólů a důležitá výhra. Baník v nevídané přestřelce zdolal Austrii

Sedm gólů a důležitá výhra. Baník v nevídané přestřelce zdolal Austrii

Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy porazili doma 4:3 Austrii Vídeň a ukončili čekání na premiérové vítězství v sezoně.
před 48 minutami
Putina dohonil dávný hřích. A o co jde Medveděvovi?

Putina dohonil dávný hřích. A o co jde Medveděvovi?

V podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská probírají třeskuté události posledního týdne.
Aktualizováno před 1 hodinou
V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

ŽIVĚ
V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

Dění okolo cel pro vás sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Sparta - Ararat 2:1. Letenští díky šťastnému odrazu otáčí vývoj zápasu

ŽIVĚ
Sparta - Ararat 2:1. Letenští díky šťastnému odrazu otáčí vývoj zápasu

Sledujte online přenos z úvodního utkání třetího předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Araratem-Armenia.
před 1 hodinou
Stát chystá kompenzace za zdražení, o němž Fiala tvrdí, že ho nedopustí

Stát chystá kompenzace za zdražení, o němž Fiala tvrdí, že ho nedopustí

Pracovní skupina pro Sociální klimatický fond EU řeší, jak a komu rozdělit 50 miliard korun, které bude mít Česko z prodeje emisních povolenek.
před 3 hodinami
Berdych budí emoce i po kariéře. Ve světě probíhá vášnivá pře o Čechově odkazu

Berdych budí emoce i po kariéře. Ve světě probíhá vášnivá pře o Čechově odkazu

V neoficiální soutěži o nejlepšího hráče, který nikdy nevyhrál grandslam, Tomáš Berdych vždy atakuje přední příčky. Podobně jako Alexander Zverev.
před 3 hodinami
"Pro Rusy je to noční můra." Vojenský expert popsal, v čem se skrývá síla Ukrajinců
0:52

"Pro Rusy je to noční můra." Vojenský expert popsal, v čem se skrývá síla Ukrajinců

Rakouský plukovník a vojenský expert Markus Reisner pro agenturu Ukrinform popsal, co je klíčem úspěchu ukrajinské armády.
