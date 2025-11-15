Putin si telefonoval s Netanjahuem o situaci na Blízkém východě

"Uskutečnila se podrobná výměna názorů na situaci v blízkovýchodním regionu, včetně vývoje v Pásmu Gazy v kontextu realizace dohody o příměří a výměně zadržovaných osob, situace kolem íránského jaderného programu a otázek podpory další stabilizace v Sýrii," uvedl Kreml.
V Pásmu Gazy platí od 10. října příměří mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás, jímž začala první fáze amerického mírového plánu. Hamás se v rámci dohody zavázal propustit zbylá rukojmí a Izrael výměnou za to stovky palestinských vězňů.
Rusko je dlouhodobým spojencem Íránu a Moskva mimo jiné podporuje právo Teheránu na mírové využití jaderné energie. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nicméně v minulosti ve svých zprávách opakovaně uvedla, že Írán obohacuje uran na úroveň, která ho podle agentury přibližuje k možné výrobě jaderné zbraně. Teherán takový záměr popírá.
V červnu Izrael zaútočil na íránské cíle s proklamovaným záměrem zničit íránský jaderný a balistický program; do izraelských útoků se jednorázově zapojily i Spojené státy.
Rusko bylo rovněž dlouholetým spojencem Sýrie, a to až do pádu prezidenta Bašára Asada v prosinci minulého roku. Rusko si v Sýrii navzdory pádu režimu a převzetí moci islamistickým hnutím Haját Tahrír aš-Šám (HTS) udrželo dvě velké vojenské základny, leteckou základnu Hmímím v Latákíji a námořní základnu v Tartúsu. Po Asadově útěku do Ruska provedla izraelská armáda v Sýrii řadu leteckých úderů.