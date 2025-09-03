Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Neúspěšný žadatel o azyl Ísa H. se loni 23. srpna večer vmísil do davu na slavnostech k 650. výročí západoněmeckého města Solingenu. Před pódiem pak začal bodat do lidí. Dva muži ve věku 56 a 67 let a 56letá žena následkům zranění podlehli. Syřan proto čelí obžalobě z trojnásobné vraždy, ale také z deseti pokusů o ni. Zranění utrpělo sice jen osm lidí, další dva jim ale unikli jen těsně - vyvázli z prořezaným oblečením. I útoky na ně ale státní zastupitelství vyhodnotilo jako pokusy o vraždu.
Kromě vražd a pokusů o ně čelí Ísa H. také obžalobě z členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS), které podle státního zastupitelství přísahal věrnost jen několik hodin před činem. Na městských slavnostech pak chtěl údajně zabít co největší počet "nevěřících". IS se k činu přihlásil. Podle agentury DPA to bylo poprvé od teroristického útoku na vánoční trhy v Berlíně v roce 2016, kdy si IS připsal zodpovědnost za atentát v Německu.
Syřan se při procesu k činům přiznal, podle DPA se ale stavěl do role oběti, kterou zmanipulovali jiní na sociální síti Telegram. Podle státního zastupitelství by měl muž dostat doživotní trest vězení. Verdikt by mohl padnout ještě do konce roku.
Teroristický útok v Solingenu vyvolal loni v Německu debatu o bezpečnosti a migrační a azylové politice. V říjnu poslanci schválili takzvaný bezpečnostní balíček, který zpřísnil mimo jiné zákon o zbraních a pravidla poskytování azylu. Jedním z hlavních bodů byl zákaz nosit u sebe zbraně na slavnostech, festivalech či sportovních akcích, a to včetně nožů, které byly nově v zákoně výslovně zmíněny.