Prohloubíme spolupráci a vyřešíme pohraniční spory, shodili se hlavy Číny a Indie

Čína a Indie jsou odhodlané prohloubit vzájemnou spolupráci a vyřešit pohraniční spory, shodli se podle agentury AP na nedělním jednání v severočínském přístavním městě Tchien-ťin čínský prezident Si Ťin-pching a indický premiér Naréndra Módí. Ten je v Číně poprvé po sedmi letech.
"Jsme odhodláni rozvíjet naše vztahy na základě vzájemného respektu, důvěry a ohledů," řekl Módí čínskému prezidentovi během setkání na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), jehož se účastní i ruský prezident Vladimir Putin.

Si podle státní televize CCTV už před schůzkou vyjádřil přesvědčení, že se podaří dále podpořit "udržitelný, zdravý a stabilní" rozvoj vzájemných vztahů. Žádná strana by podle něj neměla dopustit, aby hraniční otázky určovaly celkové čínsko-indické vztahy. Módí v otázce hranic, kde se v roce 2020 střetli vojáci obou zemí, zase vyjádřil názor, že tam nyní panuje klidné prostředí.

Právě pohraniční spor výrazně zhoršil vztahy obou asijských mocností. V posledních letech se ale zlepšily a oba státy sblížil i mezinárodní vývoj. Čína je jedním z nejdůležitějších spojenců Ruska, na které západní země uvalily řadu sankcí kvůli válce na Ukrajině. Indie se v konfliktu snaží vystupovat neutrálně, ale žádné protiruské sankce nepřijala a navíc ve výrazně zvýšeném množství odebírá ruskou ropu.

Kvůli tomu na Dillí, které je dlouhodobě americkým spojencem, uvalil americký prezident Donald Trump 50procentní cla na dovoz indického zboží do USA. Podle analytiků, na něž se odvolává agentura Reuters, chtějí nyní Si a Módí ukázat jednotu tváří v tvář západnímu tlaku.

Regionální bezpečnostní uskupení SCO založily Čína a Rusko spolu se čtyřmi středoasijskými zeměmi v roce 2001, později se k němu připojily Írán, Pákistán, Indie a Bělorusko.

Dvoudenního summitu v Číně se zúčastní také delegace 16 oficiálních partnerských a pozorovatelských zemí, mimo jiné z Egypta, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru a také Turecka, členské země Severoatlantické aliance.

Po summitu bude ve středu na pekingském náměstí Tchien-an-men velká vojenská přehlídka, uspořádaná k 80. výročí kapitulace Japonska na konci druhé světové války. Na přehlídku mají dorazit například Putin, severokorejský vůdce Kim Čong-un, vůdce barmské junty Min Aun Hlain, kubánský prezident Miguel Díaz-Canel nebo také slovenský premiér Robert Fico.

 
