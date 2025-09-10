Zahraničí

Na poslední chvíli odjel z Ukrajiny. Z Polska má Kuleba pro Zelenského ostrý vzkaz

„Nikdy jsem si nemyslel, že se ocitnu v situaci, kdy budu muset utíkat ze své země jako zloděj v noci,“ cituje Dmytra Kulebu italský deník Corriere della Sera. Bývalý ministr zahraničí vycestoval jen pár hodin předtím, než začal platit dekret, který bývalým diplomatům zakazoval opustit zemi.
Oficiálním důvodem Kulebova odjezdu je očekávaná účast na konferenci, která se za několik dní koná v Jižní Koreji. Pro italský list však v telefonickém rozhovoru přiznal, že vycestoval tak narychlo, protože se chtěl vyhnout platnosti zmíněného dekretu.

Ukrajinu nesměli od počátku války opouštět bez povolení muži ve věku 18 až 60 let, nedávno byl zákaz zmírněn a spodní hranice posunuta na 22 let. Podle Kuleby ale nejde o to, že je ve vojenském věku.

"Na Ukrajině bývalí diplomaté nemusí sloužit v armádě. Pravda je, že Zelenskyj a spol. nechtějí, abychom jezdili do zahraničí a říkali věci, o kterých si myslí, že by mohly být v rozporu s linií vlády. Nepovažuji se za paranoidního, ale vím jistě, že toto nařízení je zaměřeno na mě a ještě několik dalších," řekl listu Kuleba s tím, že jde podle něj asi o dvacítku lidí.

Kuleba, který byl ministrem zahraničí od roku 2020 a před rokem byl prezidentem náhle odvolán, se o dekretu dozvěděl včas a podařilo se mu vycestovat několik hodin před jeho vstupem v platnost.

Bývalý ministr míní, že ho Zelenskyj nechtěl nechat vyjet ze země kvůli kritice prezidentovy kontroverzní reformy protikorupčních institucí - Národního protikorupčního úřadu a Speciální protikorupční prokuratury. "Zaměřili se na mě, protože jsem veřejně odsoudil snahu Zelenského zavřít tyto dvě instituce," tvrdí exministr.

"Vládu jsem bránil, teď mě chce umlčet"

Kuleba uvedl, že chápe, že v době války je nutná jednota společnosti. "Zelenskyj ale nemá právo toho využívat k umlčení jakéhokoli hlasu, který se liší od jeho vlastního," dodal.

Pro Kulebu by přitom zákaz vycestování byl citelnou újmou, přednáší totiž politologii na univerzitách v Paříži a ve Spojených státech a účastní se řady zahraničních konferencí. "Můj plat závisí na zahraničí," vysvětlil a dodal, že ukrajinskou vládu naopak na svých zahraničních vystoupeních často brání.

"V určitých palácových kruzích ale převládá stará sovětská mentalita: 'pokud cestuješ do zahraničí, automaticky se stáváš agentem, který se zapojuje do spiknutí proti státu'," opřel se do stávající garnitury.

Ukrajinský zpravodajský web Hromadske později napsal, že citace bývalého ministra byly "ne zcela správně interpretovány" a jeho tým popřel, že by vycestoval kvůli platnosti dekretu. "Bývalý ministr odjel na služební cestu na konferenci World Knowledge Forum 2025 v Soulu," zdůraznil jeho tiskový tým. Tam se bývalý šéf ministerstva zahraničí má zúčastnit panelové diskuse na téma "Přezbrojení Evropy" a vystoupí s tématem "Poučení z války v Ukrajině".

Poté podle informací webu navštíví Polsko, aby se zúčastnil další konference, a 20. září se má vrátit na Ukrajinu, přislíbil totiž, že vystoupí na veřejné akci "Kuráž" v Kyjevě.

 
