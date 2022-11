"Přišla Ukrajina, jsme připraveni trpět." Chersoňané proklínají nepřítele za řekou

Cherson po odchodu ruských vojáků zůstal zpustošený. Lidé s vlajkami sice vítali ukrajinské vojáky s úsměvem, ale přiznávají, že k další radosti jim toho chybí mnoho.

Ukrajinské jednotky vstoupily do jediného velkého ukrajinského města, které padlo do rukou Rusů, minulý týden. Prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil ruské vojáky, že při svém stahování z Chersonu zničili kritickou infrastrukturu. Při svém ústupu podle něho zaminovali "všechny důležité objekty" v regionu.

Místní úřady uvedly, že ve většině města nejde elektřina a chybí pitná voda. Jurij Sobolevskij, první místopředseda Chersonské oblastní rady, řekl ukrajinské televizi, že i když úřady pracují na obnovení kritických služeb, humanitární situace zůstává vážná. Zelenskyj varoval, že opravy budou trvat dlouho.

"Jsme připraveni trpět, dokud je to Ukrajina. Samozřejmě bychom chtěli, aby se všechno vrátilo do normálu, abychom měli vodu, elektřinu a internet a aby se moje dítě vrátilo do školy. Ale každopádně je to teď lepší než předtím, i když nemáme elektřinu, vodu a internet," opakuje unaveně obyvatel Chersonu Mychajlo.

Ihor, další občan města, musel brát vodu z řeky na mytí nádobí a splachování záchodů. "Ti šakalové dostanou, co si zaslouží. Jednoho dne se budou mýt vodou z našich záchodů," dodává rozezleně směrem za řeku Dněpr, kam se stáhly ruské jednotky. "Přišla Ukrajina. Je to šťastná doba, ale také smutná, protože není elektřina," dodává Oleksandr při lovu ryb na břehu Dněpru.



Co znamená ruská vlajka?

"Signál tu je, ale jen když se používají ruské sim karty, signál přichází z Oleška nebo z Golaja Pristanu. Ale obecně se nedá dlouho mluvit, nejlepší je poslat hlasovou nebo textovou zprávu. Na centrálním náměstí Svobody je prý Kyivstar (ukrajinský mobilní operátor). Půjdu tam později a zkusím se připojit. Prý je tam i wi-fi, ale je to špatné, internet nefunguje," říká Genadij, který postává jako ostatní s mobilem venku a hledá signál.

"To je to, co znamená ruská vlajka - úplné zpustošení," řekl o situaci v Chersonu Zelenskyj. "Okupanti všechno před zimou zničili záměrně. Je to jejich speciální operace," dodal ukrajinský prezident.



"Ve městě panovala radostná nálada a úleva, ale také obavy," uvedl Jeremy Bowen z BBC. Zelenskyj při návštěvě Chersonu podle BBC také zažertoval, že do města přijel, protože chtěl meloun. Narážel na místní zeleninu, která se stala oblíbeným symbolem ukrajinského odporu.



Na rozdíl od jiných osvobozených oblastí je Cherson relativně nepoškozený bombardováním. Kreml se zde podle britského serveru snažil, aby jeho okupace vypadala legitimně. Kreml v reakci na Zelenského návštěvu prohlásil, že Cherson je stále součástí Ruska.