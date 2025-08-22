Zahraničí

Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

ČTK ČTK
před 40 minutami
Nejméně 18 lidí přišlo o život a desítky dalších byly zraněny při dvou útocích v Kolumbii, připisovaným odštěpeneckým skupinám z bývalého gerilového uskupení Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), uvedla agentura Reuters.
Nejméně 18 lidí přišlo o život a desítky dalších byly zraněny při dvou útocích v Kolumbii.
Nejméně 18 lidí přišlo o život a desítky dalších byly zraněny při dvou útocích v Kolumbii. | Foto: Reuters

Dříve agentura AFP informovala o pěti obětech a 36 raněných při atentátu spáchaném za pomoci vozu naplněného trhavinami před vojenskou leteckou základnou ve třetím největším kolumbijském městě Cali.

Radnice mezitím podle Reuters bilanci obětí zvýšila na šest mrtvých a 71 zraněných. O několik hodin dříve byl u města Amalfi na severu Kolumbie sestřelen policejní vrtulník během operace proti úrodě koky a v troskách stroje zahynulo 12 policistů.

Související

Uplácel svědky. Kolumbijský exprezident Uribe dostal 12 let domácího vězení

Kolumbijský prezident Álvaro Uribe

Kolumbijský prezident Gustavo Petro z útoků obvinil odštěpenecké frakce FARC, které odmítly mírovou dohodu z roku 2016 o ukončení bojů. Ty si během let vyžádaly více než 450.000 obětí.

Starosta Cali Alejandro Eder v komuniké popsal explozi na rušné ulici před základnou jako "narkoteroristický útok". Na sociálních sítích kolují snímky, zachycující lidi ležících na zemi, ošetřované záchranáři, hořící nákladní auto, několik poškozených vozidel a mnoho rozbitých oken, vylíčila AFP.

"U letecké základny došlo k obrovské explozi," řekl očitý svědek Hector Fabio Bolanos (65). Tvrdil, že viděl na zemi ležet mnoho zraněných.

"Mezi lidmi na ulici byli mrtví," řekl další svědek, 40letý Alexis Atizabal. Policie evakuovala několik budov a školu v okolí. 

Guvernérka Dilian Francisca Toroová označila útok za teroristický. "Terorismus nás neporazí," uvedla.

Potomci FARC

Bezprostředně po atentátu v Cali nebylo jasné, která z ozbrojených skupin působících v Kolumbii stála za bombovým útokem. V červnu se odštěpenecká skupina FARC, Estado Mayor Central (EMC), přihlásila k odpovědnosti za sérii bombových a střeleckých útoků v Cali a okolí, při nichž zahynulo sedm lidí, pět civilistů a dva policisté, připomněla AFP.

FARC byla největší gerilou v Kolumbii. V roce 2016 s ní uzavřel mírovou dohodu tehdejší prezident Juan Manuel Santos a většina jejích členů se v roce 2017 vzdala zbraní. Z FARC poté vznikla politická strana, která dostala na základě mírové dohody i několik křesel v parlamentu.

Povstalecké uskupení EMC založili bývalí příslušníci FARC, kteří nesouhlasili s dohodou o ukončení bojů. Své aktivity uskupení financuje mimo jiné z obchodování s kokainem.

 
Mohlo by vás zajímat

Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Podívejte se na pět míst, kde by se mohl setkat Putin se Zelenským

Podívejte se na pět míst, kde by se mohl setkat Putin se Zelenským

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině
41:01

Netanjahu nařídil jednat o ukončení války. Chce propuštění všech rukojmí

Netanjahu nařídil jednat o ukončení války. Chce propuštění všech rukojmí
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Kolumbie FARC útok

Právě se děje

před 3 minutami

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině
41:01
před 3 minutami
Miliardoví OneRepublic rekapitulují albem hitů. Nahráli i píseň k Top Gun: Maverick

Miliardoví OneRepublic rekapitulují albem hitů. Nahráli i píseň k Top Gun: Maverick

Kapela s miliardami poslechů na YouTube či Spotify vydala výběr svých songů pod názvem The Collection. Většina zazní i na jejich pražském koncertě.
před 33 minutami

Prahu čeká proměna za 10 miliard. Víme, proč palác Savarin přináší odlišnou vizi

Prahu čeká proměna za 10 miliard. Víme, proč palác Savarin přináší odlišnou vizi
Prohlédnout si 13 fotografií
Centrum Prahy čeká v příštích letech jedna z největších urbanistických proměn poslední dekády. Projekt Savarin od developerské skupiny Crestyl získal po šesti letech definitivní zelenou, a to znamená jediné: ambiciózní přestavba vnitrobloku u Václavského náměstí, pod kterou je podepsán světoznámý designér Thomas Heatherwick, se může naplno rozběhnout. 
Savarin má ambici stát se novým pulzujícím centrem města - místem, které spojí architektonické dědictví, kvalitní veřejný prostor a moderní městský život. Blok mezi ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou, Panskou a Václavským náměstím se má lidem otevřít zcela novým způsobem.
před 40 minutami
Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

Útoky jsou připisované odštěpeneckým skupinám z bývalého gerilového uskupení Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC).
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

ŽIVĚ
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Bohaté rodiny, kterým se daří předat majetek další generaci, mívají společné dvě věci

Bohaté rodiny, kterým se daří předat majetek další generaci, mívají společné dvě věci

Mluvit, mluvit, mluvit. To je podle Heleny Svárovské z J&T Family Office hlavní rada, jak zdárně zvládnout předání rodinného majetku další generaci.
před 1 hodinou

Novomanželé na svahu, v jeskyni či u vodopádu. Svatební snímky, které berou dech

Novomanželé na svahu, v jeskyni či u vodopádu. Svatební snímky, které berou dech
Prohlédnout si 26 fotografií
Novomanželé odstartovali společnou jízdu životem v Zermattu ve Švýcarsku.
Závoj sehrál jednu z hlavních rolích i ve Skotsku na ostrově Skye.
Další zprávy