Při procházkách si musíme dávat pozor na raketové útoky, říkají ukrajinští skauti

V podkroví jednoho paneláku v Kyjevě se scházejí skauti. Jsou nejmladší skupinou, která tu působí, je jim mezi šesti a deseti lety. Třípokojová klubovna slouží rovnou i jako kryt. Na týdenní setkání jich přišlo 14; pár dětí je nemocných. Až bude vše připraveno, rozdělí se do tří skupin, ve kterých se budou učit, proč je dobré pomáhat druhým a jaká jsou jejich práva a povinnosti.

Vlčata, jak se skupina nazývá, lze rozpoznat snadno - vzadu na svých šátcích mají bambule, které vedoucí odstřihnou, až se z nich stanou skuteční skauti. Úkoly mají za cíl naučit děti dobrému chování a hlavně z nich vytvořit spolupracující komunitu přátel. Děti v první skupině po zhlédnutí krátkého filmu o ježkovi, který kvůli bodlinám nemohl najít přátele, spolu diskutují o tom, proč je důležité pomáhat znevýhodněným.

Na Ukrajině se kvůli válce zvýšil podle Světové zdravotnické organizace počet handicapovaných nebo jinak znevýhodněných osob až o 16 procent. To znamená, že každá pátá rodina bude žít s někým handicapovaným. Práce a komunikace s těmito lidmi hraje důležitou roli, a skauti se tak učí užitečným dovednostem.

Ve druhé skupině vlčata také sledovala pohádku, tentokrát o svých právech a povinnostech. V místnosti se stěnou, která je pokrytá skautskými šátky a nášivkami z různých zemí, si pak děti povídaly o svých právech. "Máme právo na vzdělání, a když ve škole někdo vyrušuje, brání tím ostatním ve vzdělávání," zmínila skautka Alex.

Za Alex visí znak ukrajinské skautské organizace. Ten obsahuje sokola jako znak svobody, loď mezi vlnami, která symbolizuje dobrodružství, a okvětní lístek, jenž slouží jako středový bod a nese symboliku spolupráce a bratrství.

Na tábor do Karpat i do Polska

I přes téměř tři roky probíhající válku skauti stále udržují pravidelná setkání, pořádají různé akce a jezdí na tábory. Podle vedoucí Katay, která do skautu nastoupila až během války, je však obtížné hledat místa. "Karpatský region je zatím nejbezpečnější, takže naše tábory jsou většinou tam. Nově také zkoušíme pořádat kempy i v zahraničí, třeba v Polsku," uvedla.

Situace není klidná ani při procházkách. Skauti musí dbát na raketové útoky a sirény. "Pokud se rozezní siréna, hledáme nejbližší úkryt," zmínila skautská mezinárodní zmocněnkyně Ryta.

"Na mnoha místech skautská činnost nemůže pokračovat, například v Pokrovu (město v Dněpropetrovské oblasti - pozn. ed.). Další velkou změnou jsou rodiny a děti, které se musely přesunout," popisuje vedoucí skautu Tetiana. "Na začátku jsme pracovali pouze s dětmi, které se tu narodily, teď ale pracujeme i s těmi, které se musely kvůli bezpečí přesunout. Začali jsme také pořádat kurzy rehabilitace zaměřené na začlenění dětí zpátky do společnosti," pokračuje Tetiana.

Válka se skautů dotkla i přímo, někteří museli narukovat, jiní se přidali dobrovolně. "Jedna z našich skautek je dobrovolnicí ve zdravotním batalionu. Snažíme se také podporovat armádu a skauty, kteří v ní slouží, například výrobou zákopových svíček," doplnila další z přítomných skautů Dasha.

Hodný a zlý vlk

V poslední, třetí skupině skauti mluvili o hodných a zlých vlcích, které v sobě každý má. Měli za úkol říct, co tento týden udělali dobrého, aby nakrmili svého vnitřního hodného vlka. Na konci lekce to však vlčata popletla a shrnula metaforu tak, že chtějí nakrmit oba vlky, protože se jim nelíbí, že by jeden měl zůstat hladový.

Dále pokračovali tím, že kreslili své oblíbené hrdiny. Jeden skaut nakreslil Herobrina z počítačové hry Minecraft, který měl pomáhat ve škole proti špatným známkám. Jiné dítě vytvořilo postavu královny sladkostí, která se svým kamarádem zajícem rozdávala sladkosti, které nekazily zuby.

V hlavní místnosti se bavím se skautkou a překladatelkou Rytou. Z knihovny vytáhla knihu od zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella, Skauting pro chlapce. "Jsem moc ráda, že tu máme jednu z prvních originálních verzí, a doufám, že se mi někdy naskytne příležitost ji přeložit," podotkla.

Víc než jen klub

Skaut je tu pro děti i vedoucí nejen jako klub. Je to hlavně komunita lidí, kde se všichni znají a učí jeden od druhého. Právě sdružování do komunit je jedním z důležitých faktorů, díky kterým se Ukrajinci dokázali adaptovat na konflikt trvající déle než tři roky. Toho si jsou vědomi i samotní skauti.

"Zrovna jsme vytvořili plán na dalších deset let, což překvapilo mnoho z našich evropských partnerů. Kdo by přece během války plánoval tak daleko dopředu," dodala ředitelka Ukrajinských skautů Alina. Která debatu uzavřela slovy: " Ačkoliv je to těžké období, víme že se život nezastavil. Musíme být jako skauti aktivní, abychom zůstali silní. Skaut je hlavně skvělá komunita lidí, a my budeme stále hledat cesty, jak ho pro nás i pro ostatní vylepšit."

