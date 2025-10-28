Zahraničí

Na 2500 policistů vtrhlo do favel v Riu de Janeiro, podle médií zemřelo 60 lidí

před 55 minutami
Při rozsáhlé policejní operaci ve favelách v Riu de Janeiro v úterý zemřelo nejméně 60 lidí, z toho čtyři policisté. Uvádějí to brazilská média a agentura Reuters s odkazem na své zdroje.
Policejní operace v Riu de Janeiro.
Policejní operace v Riu de Janeiro. | Foto: Reuters

Úřady již dříve potvrdily 18 úmrtí. Cílem operace bylo zatknout velký počet členů zločinecké organizace Comando Vermelho.

Operace v chudinských čtvrtích Alemão a Penha se zúčastnilo na 2500 policistů, kteří měli podle serveru G1 zatknout zhruba stovku osob. Nakonec bylo podle serveru zadrženo osm desítek lidí.

Místní úřady popisují dnešní policejní operaci jako největší zásah proti organizaci Comando Vermelho. Podle Reuters může souviset s některými velkými mezinárodními akcemi, před kterými obvykle místní úřady plánují zátahy proti zločineckým organizacím.

Guvernér státu Rio de Janeiro Claudio Castro na rozdíl od médií informoval, že při dnešní operaci zahynulo 18 lidí. "Mezi mrtvými jsou bohužel i policisté," uvedl, aniž by zmínil konkrétní počet. Castro upozornil, že policisté čelili například bezpilotním prostředkům, které na ně shazovaly výbušniny. "To není běžná kriminalita, ale drogový terorismus," prohlásil.

Rozsáhlé policejní operace ve favelách jsou v Brazílii běžné, čelí však často kritice od ochránců lidských práv kvůli násilí. Jen v Riu de Janeiro v loňském roce při těchto zásazích zemřelo na 700 lidí, uvedla agentura AFP.

 
Další zprávy