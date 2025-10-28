27 let vězení za pokus o puč. Brazilský exprezident se proti rozsudku odvolal

Brazilský nejvyšší soud odsoudil 70letého krajně pravicového politika po historickém procesu, který shledal bývalého prezidenta vinným ze spiknutí za účelem udržení moci poté, co ho ve volbách v roce 2022 porazil současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro však nemůže být uvězněn, dokud nebudou vyčerpána všechna možná odvolání. První z nich nyní podali jeho obhájci. Bývalý prezident je od srpna v domácím vězení kvůli údajnému pokusu o maření soudního procesu.
Exprezident vinu odmítá a tvrdí, že je obětí politické perzekuce. Bolsonaro se stal prvním bývalým prezidentem v historii Brazílie, který byl odsouzen za útok na demokracii.
Bolsonaro byl brazilským prezidentem v letech 2019 až 2023. Dlouho odmítal uznat svou volební prohru z října 2022 a přiživoval protesty svých příznivců v ulicích, kteří požadovali i před kasárnami, aby armáda zabránila Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta, jejž zastával už v letech 2003 až 2010.
Kromě organizování převratu a pokusu o násilné rozvrácení demokracie soudci rozhodli odsoudit Bolsonara také za účast v ozbrojené zločinecké organizaci, poškození vládního majetku a poškození chráněných kulturních statků.