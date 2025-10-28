Zahraničí

27 let vězení za pokus o puč. Brazilský exprezident se proti rozsudku odvolal

před 1 hodinou
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se v pondělí odvolal proti rozsudku nejvyššího soudu, který jej v září potrestal 27 lety vězení za pokus o převrat. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro.
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro. | Foto: Reuters

Brazilský nejvyšší soud odsoudil 70letého krajně pravicového politika po historickém procesu, který shledal bývalého prezidenta vinným ze spiknutí za účelem udržení moci poté, co ho ve volbách v roce 2022 porazil současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro však nemůže být uvězněn, dokud nebudou vyčerpána všechna možná odvolání. První z nich nyní podali jeho obhájci. Bývalý prezident je od srpna v domácím vězení kvůli údajnému pokusu o maření soudního procesu.

Exprezident vinu odmítá a tvrdí, že je obětí politické perzekuce. Bolsonaro se stal prvním bývalým prezidentem v historii Brazílie, který byl odsouzen za útok na demokracii.

Bolsonaro byl brazilským prezidentem v letech 2019 až 2023. Dlouho odmítal uznat svou volební prohru z října 2022 a přiživoval protesty svých příznivců v ulicích, kteří požadovali i před kasárnami, aby armáda zabránila Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta, jejž zastával už v letech 2003 až 2010.

Kromě organizování převratu a pokusu o násilné rozvrácení demokracie soudci rozhodli odsoudit Bolsonara také za účast v ozbrojené zločinecké organizaci, poškození vládního majetku a poškození chráněných kulturních statků.

 
