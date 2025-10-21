Zahraničí

Přezkoumat, snížit, omezit. Lídři evropských zemí brojí proti přemíře nařízení EU

před 48 minutami
Lídři 19 unijních zemí včetně německého kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či českého premiéra Petra Fialy požadují, aby Evropská unie v zájmu zachování konkurenceschopnosti prověřila, omezila a zredukovala své předpisy. Představitelé unijních států to uvádí ve společném dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi.
Předseda Evropské rady António Costa a prezident USA Donald Trump a na summitu světových lídrů o ukončení války v Gaze v egyptském Šarm aš-Šajchu.
Předseda Evropské rady António Costa a prezident USA Donald Trump a na summitu světových lídrů o ukončení války v Gaze v egyptském Šarm aš-Šajchu. | Foto: ČTK, Evan Vucci

V třístránkovém dopise vládní představitelé připomínají loňskou zprávu bývalého guvernéra Evropské centrální banky Maria Draghiho o špatném stavu unijní konkurenceschopnosti. Draghi tehdy upozornil, že EU musí investovat obrovské množství peněz v relativně krátkém čase, aby srovnala krok se Spojenými státy.

"Chceme zachovat Evropskou unii pro to, co představuje - svobodu, bezpečnost a prosperitu. Abychom tak učinili, musíme změnit její kurz. Ne jen trochu, ale podstatně," uvádí zástupci unijních zemí před čtvrtečním summitem EU.

