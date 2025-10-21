Přezkoumat, snížit, omezit. Lídři evropských zemí brojí proti přemíře nařízení EU

V třístránkovém dopise vládní představitelé připomínají loňskou zprávu bývalého guvernéra Evropské centrální banky Maria Draghiho o špatném stavu unijní konkurenceschopnosti. Draghi tehdy upozornil, že EU musí investovat obrovské množství peněz v relativně krátkém čase, aby srovnala krok se Spojenými státy.
"Chceme zachovat Evropskou unii pro to, co představuje - svobodu, bezpečnost a prosperitu. Abychom tak učinili, musíme změnit její kurz. Ne jen trochu, ale podstatně," uvádí zástupci unijních zemí před čtvrtečním summitem EU.
"Nyní jsou nezbytné tři kroky: přezkoumat, snížit, omezit. Vyzýváme k systematickému prověření všech regulací EU s cílem zjistit ta pravidla, která jsou nadbytečná, přehnaná či nevyvážená," píší představitelé členských zemí. V dopise navrhují, aby Evropská komise do konce roku systematicky přezkoumala regulační rámec EU a navrhla, jak zastaralá či nadměrná pravidla odstranit, zároveň ale chtějí zachovat současné politické cíle a integritu jednotného trhu.
"Nyní se pusťme do práce. Přidejme. Zpomalení nepřipadá v úvahu," končí lídři svůj dopis.